Зеленський звинуватив Орбана в блокуванні України в ЄС: прем'єр різко відповів

Що сказав Орбан:
- Київ не вирішуватиме думок угорців
- Україна не зможе вступити в ЄС без Угорщини
Президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори в своїй країні і блокує її в ЄС.
Прем'єр-міністр Угорщини відреагував на ці слова у соцмережі X. Він написав, що без Угорщини вступу України до Європейського Союзу бути не може і наголосив, що думку народу не вирішує ніхто, окрім самих угорців.
"Президент Зеленський звернувся вчора до угорського народу. Пане президенте, те, що думає угорський народ, не вирішує ні президент у Києві, ні бюрократи в Брюсселі", - йдеться у повідомленні Орбана.
Однак слід зауважити, що 70% угорців, згідно з опитуванням опозиції в Угорщині, виступають за вступ України в Європейський Союз. Тож слова Орбана подібні на чергову маніпуляцію.
Заяви Орбана щодо України - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу, адже такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.
Раніше також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висміяв заяву країн Євросоюзу про необхідність й надалі підтримувати Україну. За його словами, Брюссель нібито "підтримує вбивства".
В результаті, нещодавно Орбан заявив, що угорці голосуватимуть щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу за допомогою схеми національних консультацій.
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Хто такий Віктор Орбан?
Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
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