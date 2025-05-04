Зеленський звинуватив Орбана в блокуванні України в ЄС: прем'єр різко відповів

Орбан тисне на те, що без Угорщини Україна не зможе стати членом Європейського Союзу.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-obvinil-orbana-v-blokirovanii-ukrainy-v-es-premer-rezko-otvetil-10661591.html Посилання скопійоване

Орбан знову підняв питання членства України в ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, пресслужба Європарламенту, ua.depositphotos.com

Що сказав Орбан:

Київ не вирішуватиме думок угорців

Україна не зможе вступити в ЄС без Угорщини

Президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори в своїй країні і блокує її в ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини відреагував на ці слова у соцмережі X. Він написав, що без Угорщини вступу України до Європейського Союзу бути не може і наголосив, що думку народу не вирішує ніхто, окрім самих угорців.

відео дня

"Президент Зеленський звернувся вчора до угорського народу. Пане президенте, те, що думає угорський народ, не вирішує ні президент у Києві, ні бюрократи в Брюсселі", - йдеться у повідомленні Орбана.

Однак слід зауважити, що 70% угорців, згідно з опитуванням опозиції в Угорщині, виступають за вступ України в Європейський Союз. Тож слова Орбана подібні на чергову маніпуляцію.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана щодо України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу, адже такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.

Раніше також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висміяв заяву країн Євросоюзу про необхідність й надалі підтримувати Україну. За його словами, Брюссель нібито "підтримує вбивства".

В результаті, нещодавно Орбан заявив, що угорці голосуватимуть щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу за допомогою схеми національних консультацій.

Читайте також:

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред