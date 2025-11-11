"Хворі, неправильні стосунки": відома співачка пережила насильство

Читайте більше:
Українська співачка Lama (Наталія Дзеньків) вже більше десяти років щаслива у стосунках. Коханий на ім'я Роман уже робив зірці пропозицію руки і серця, проте пара не поспішає з весіллям.
На жаль, тихому щастю і повній гармонії в житті Лами передували чотири роки аб'юзу, психологічного та фізичного насильства. Про це співачка вперше зізналася в інтерв'ю Аліні Доротюк.
"Це були хворі, неправильні стосунки. Я тоді пережила сильний невроз, помер тато, і мене просто накрило. Я зрозуміла, який має бути чоловік, а який — ні. Він міг цілу ніч щось доводити, влаштовував сварки перед концертами. Я не витримувала — кидала телефон у стіну. Потім у мене почалися проблеми зі здоров’ям — тахікардія, панічні стани. Я просто припинила мати сили співати", - згадує Дзеньків.
Фінальним акордом у цьому романі для зірки стало фізичне насильство. Спершу вдома, а потім і на людях її партнер почав її душити. Тоді Наталія зібралася з силами і пішла, а стосунки з кривдником ще довгий час відгукувалися в ній глибокою психологічною травмою.
Про персону: Lama
Lama (справжнє ім'я - Наталія Дзеньків) - українська співачка, авторка пісень і засновниця однойменного поп-рок гурту (2005). Випустила три альбоми та дві збірки. Робила перерву в кар'єрі, але повернулася до активної творчості та виступів під час повномасштабної війни.
