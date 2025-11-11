Рус
Читати російською
Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

Руслан Іваненко
11 листопада 2025, 02:21
ЗСУ продовжують стримувати атаки російських військ і утримують ключові позиції на фронті.
Українські війська відбивають численні штурмові дії ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Про головне:

  • ЗСУ відбили всі атаки на Покровському напрямку
  • Українські війська зупинили спроби просування ворога на Оріхівському
  • На Краматорському напрямку росіяни не намагалися наступати

Збройні сили України продовжують стримувати спроби російських військ просунутися вглиб української території. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 листопада.

За даними командування, протягом доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім того, противник залучив 2 228 дронів-камікадзе та здійснив 3 421 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Активність ворога на ключових напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили дев’ять штурмових дій ворога, а ще десять атак зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. На Куп’янському напрямку ЗСУ зупинили чотири атаки, ще шість боєзіткнень тривають. На Лиманському напрямку триває одна з чотирьох сутичок.

На Слов’янському напрямку українські війська відбили шість атак у районах Серебрянки та Дронівки, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень. Командування зазначає, що на Краматорському напрямку російські війська не здійснювали наступальних дій.

Покровський та інші південні напрямки

"На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 59 разів атакував у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили всі атаки", – йдеться у зведенні.

Також ЗСУ відбили 11 атак на Олександрівському та сім на Гуляйпільському напрямках.

"На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав – наші захисники зупинили всі спроби противника. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби штурму позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту", – додало командування.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Експертна оцінка розвитку ситуації

Російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград–Покровськ, водночас просунувшись на 17 км углиб Дніпропетровської області, що ставить під загрозу контроль над Покровським. Про це в коментарі для Главреда повідомив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, таке просування ворога є "серйозним і болючим", а активізація наступу на Запоріжжя лишає ризики розвитку сценарію атаки на Дніпро. "Поки що російська армія рухається паралельно узбережжю Азовського моря в бік Запоріжжя. Цей напрямок може залишатися пріоритетним, але водночас наступ може розвернутися в напрямку Дніпра. Не хочу нагнітати паніку, але ми повинні бути готові до різних варіантів розвитку ситуації", — підкреслив експерт.

Ступак додає, що ситуація залишається динамічною, і українські сили повинні контролювати як морський, так і сухопутний фронт, щоб запобігти небезпечним проривам.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих чи інших варіантів розвитку подій.

Крім того, російські окупанти прорвали кордон у Харківській області. Це може стати новою "гарячою" точкою фронту, якщо ворог не захопить Куп'янськ. Про це заявив засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

Нагадаємо, що ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. Особливо у районі населених пунктів Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське, де суттєво розширилася сіра зона, повідомляє DeepState.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
Реклама
Реклама
Реклама
