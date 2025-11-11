'Потяг мчить у прірву': експерт, сказав яка доля чекає на Покровськ

У районі Покровська - близько 100 тисяч російських військ, їхня мета - захоплення всієї Донецької області, включно з Краматорськом і Слов'янськом.

Покровськ уже понад рік є найбільш напруженою ділянкою фронту / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Суспільне, Держприкордонслужба

Покровськ поки що не оточений, але ситуація критична

Вузький коридор завширшки близько 5 км залишається єдиним шляхом для виходу українських військ

Покровськ впаде - питання лише, коли саме це станеться

Місто Покровськ у Донецькій області Україна втрачає. Місто не оточене, але є нюанс. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, уже понад рік Покровськ є найбільш напруженою ділянкою фронту. Коли російська армія підходила до міста у 2024 році, здавалося, що місто буде взято в кільце, а потім захоплено. Однак минуло 13 місяців, а Покровськ досі не взято, і кільця навколо нього немає.

"Достатньо відкрити карти DeepState - і можна переконатися, що Покровськ не оточений. Однак є нюанс. Вузьке горлечко, яке ще залишається і залишає нашим військам можливість вийти з Покровська, завширшки всього близько 5 км. Тому Покровськ ми втрачаємо. Питання лише в тому, коли ми його втратимо, на яких позиціях російські війська зафіксуються і коли підуть далі", - сказав Ступак.

Військовий експерт вважає, що операція ГУР у Покровську - вкрай небезпечна і ризикована операція. Крім того, там присутні 7-й корпус десантно-штурмових військ, спецпідрозділ "Альфа" та інші. Їхня головна - виграти час.

"Проста аналогія: потяг, який мчить у прірву, але супермен своїми зусиллями намагається його зупинити, так, потяг сповільнюється, але продовжує свій рух, однак водночас у пасажирів з'являється можливість вистрибнути з поїзда і врятуватися. Ось і в Покровську наші військовослужбовці, як супермени, зупиняють поїзд, що мчить під укіс", - пояснив Ступак.

"Покровськ впаде, це, на жаль, уже факт. Питання - коли: цього тижня чи наступного. Російських військ там близько 100 тисяч, це дуже багато", - сказав військовий експерт.

На Покровську РФ не зупиниться

Ступак упевнений, що Росія не зупиниться, захопивши Покровськ. На його думку, в окупантів більш амбітні плани, а саме - захоплення щонайменше всієї Донецької області. План дійти до Краматорська і Слов'янська у Росії залишається.

Дивіться відео - Іван Ступак розповів, які міста стануть наступними цілями російських військ після Покровська:

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, 8 листопада американський телеканал CNN повідомив, що російські війська близькі до повного захоплення міста Покровськ - мети, до якої Кремль прагне вже майже два роки, але досягає її з великими втратами. Бойові дії в місті загострилися: російські підрозділи прорвали українську оборону і увійшли в населений пункт.

"Ситуація складна, тривають перестрілки в міських районах і обстріли з усіх видів зброї. Ми майже оточені, але ми до цього звикли", - розповів один із комбатів.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

9 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. За його словами, українське командування має плани на випадки тих чи інших варіантів розвитку подій.

Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії в разі можливого захоплення міста. Детальніше читайте в матеріалі: Як діятиме Путін після можливого захоплення Покровська: є 2 сценарії.

Чи оточений Покровськ: думка експерта

Загроза оточення українських військ у районі Покровська існує, але поки що його немає. Твердження росіян про нібито оточення міста - недостовірні. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Усі заяви російських пропагандистів про те, що Покровськ уже оточений, не відповідають дійсності. Оточення Покровська зараз немає. Втім, повторюся, така загроза існує", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

