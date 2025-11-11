Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Потяг мчить у прірву": експерт, сказав яка доля чекає на Покровськ

Анна Ярославська
11 листопада 2025, 02:30
59
У районі Покровська - близько 100 тисяч російських військ, їхня мета - захоплення всієї Донецької області, включно з Краматорськом і Слов'янськом.
Покровск
Покровськ уже понад рік є найбільш напруженою ділянкою фронту / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Суспільне, Держприкордонслужба

Коротко:

  • Покровськ поки що не оточений, але ситуація критична
  • Вузький коридор завширшки близько 5 км залишається єдиним шляхом для виходу українських військ
  • Покровськ впаде - питання лише, коли саме це станеться

Місто Покровськ у Донецькій області Україна втрачає. Місто не оточене, але є нюанс. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, уже понад рік Покровськ є найбільш напруженою ділянкою фронту. Коли російська армія підходила до міста у 2024 році, здавалося, що місто буде взято в кільце, а потім захоплено. Однак минуло 13 місяців, а Покровськ досі не взято, і кільця навколо нього немає.

відео дня

"Достатньо відкрити карти DeepState - і можна переконатися, що Покровськ не оточений. Однак є нюанс. Вузьке горлечко, яке ще залишається і залишає нашим військам можливість вийти з Покровська, завширшки всього близько 5 км. Тому Покровськ ми втрачаємо. Питання лише в тому, коли ми його втратимо, на яких позиціях російські війська зафіксуються і коли підуть далі", - сказав Ступак.

Військовий експерт вважає, що операція ГУР у Покровську - вкрай небезпечна і ризикована операція. Крім того, там присутні 7-й корпус десантно-штурмових військ, спецпідрозділ "Альфа" та інші. Їхня головна - виграти час.

"Проста аналогія: потяг, який мчить у прірву, але супермен своїми зусиллями намагається його зупинити, так, потяг сповільнюється, але продовжує свій рух, однак водночас у пасажирів з'являється можливість вистрибнути з поїзда і врятуватися. Ось і в Покровську наші військовослужбовці, як супермени, зупиняють поїзд, що мчить під укіс", - пояснив Ступак.

"Покровськ впаде, це, на жаль, уже факт. Питання - коли: цього тижня чи наступного. Російських військ там близько 100 тисяч, це дуже багато", - сказав військовий експерт.

На Покровську РФ не зупиниться

Ступак упевнений, що Росія не зупиниться, захопивши Покровськ. На його думку, в окупантів більш амбітні плани, а саме - захоплення щонайменше всієї Донецької області. План дійти до Краматорська і Слов'янська у Росії залишається.

Дивіться відео - Іван Ступак розповів, які міста стануть наступними цілями російських військ після Покровська:

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, 8 листопада американський телеканал CNN повідомив, що російські війська близькі до повного захоплення міста Покровськ - мети, до якої Кремль прагне вже майже два роки, але досягає її з великими втратами. Бойові дії в місті загострилися: російські підрозділи прорвали українську оборону і увійшли в населений пункт.

"Ситуація складна, тривають перестрілки в міських районах і обстріли з усіх видів зброї. Ми майже оточені, але ми до цього звикли", - розповів один із комбатів.

'Потяг мчить у прірву': експерт, сказав яка доля чекає на Покровськ
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

9 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. За його словами, українське командування має плани на випадки тих чи інших варіантів розвитку подій.

Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії в разі можливого захоплення міста. Детальніше читайте в матеріалі: Як діятиме Путін після можливого захоплення Покровська: є 2 сценарії.

Чи оточений Покровськ: думка експерта

Загроза оточення українських військ у районі Покровська існує, але поки що його немає. Твердження росіян про нібито оточення міста - недостовірні. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Усі заяви російських пропагандистів про те, що Покровськ уже оточений, не відповідають дійсності. Оточення Покровська зараз немає. Втім, повторюся, така загроза існує", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

02:21Фронт
РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

01:11Війна
Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

23:09Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Останні новини

03:45

"Не вважаю поганими і ганебними": відома акторка зробила заяву про Каменських

03:03

До якої температури треба прогрівати автомобіль: експерт назвав золотий стандарт

02:30

"Потяг мчить у прірву": експерт, сказав яка доля чекає на ПокровськВідео

02:21

Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

02:05

"У мене був дикий страх": Дорофєєва зробила зізнання про свою україномовну творчість

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
01:30

"Хворі, неправильні стосунки": відома співачка пережила насильство

01:23

Анна Кошмал показала чоловіка і доньку на рідкісному фото

01:11

РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

01:03

На кону солідна сума: ЄС готує нову схему допомоги Україні - Reuters

Реклама
10 листопада, понеділок
23:57

Динамо планує омолодити склад: хто з лідерів може покинути клуб

23:09

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

23:04

Росіяни можуть окупувати обласний центр України - розкрито небезпечний сценарій

23:02

Може пошкодити навіть фундамент: яке дерево не варто садити біля будинкуВідео

22:35

Корупційний скандал в енергетиці: Зеленський вперше заговорив про вироки причетнимВідео

21:55

Ворог активно тисне: на стратегічному напрямку суттєво зросла сіра зона

21:24

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

21:01

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

20:57

Не втратить форму та об'єм: як випрати пуховик вдома і не зіпсувати його

20:53

Міф чи реальність: чи можна заряджати акумулятор без від’єднання клем

20:39

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем

Реклама
19:58

Як виглядатиме загибель Землі і коли вона станеться - вчені побачили "поїдання" планет

19:51

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:49

Наречена Дмитра Кулеби розкрила деталі їхніх заручин

19:43

Світла не буде по 16 годин: експерт зробив тривожний прогноз для українців

19:32

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:27

Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

19:10

Провальні результати наступу окупантів за перший тиждень листопадаПогляд

18:58

Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці: у Зеленського вперше відреагувалиФото

18:54

Має менше 1% людей: яка найрідкісніша група крові у світі

18:40

Світла може ставати менше: експерт розповів, як зміняться графіки вимкнень

18:31

Державна допомога до 4500 грн - хто отримає виплати вже в листопаді

18:27

ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобазаВідео

18:23

Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища - в ЗСУ назвали ціль ворога

18:05

Батареї розжаряться після одного налаштування: секрет, про який мовчать сантехнікиВідео

17:56

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

17:43

Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

17:16

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова постане перед судом за неправдиві свідчення

17:11

Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

17:08

У чому зустрічати Новий рік 2026: яке вбрання задобрить Червоного Вогняного КоняВідео

16:53

Забудьте про розморожування холодильника на завжди: майстри поділились дієвим методом

Реклама
16:50

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовшеВідео

16:48

"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФВідео

16:40

Стане тільки гірше: за якої поломки заборонено зупиняти автомобіль

16:30

Водіям варто знати: у Києві з'явились незвичайні світлофори

16:21

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

15:56

Урізання платіжок через обстріли: експерт про те, на що розраховувати українцям

15:55

Будинки, які не гріють: як СРСР зекономив 13 см тепла на кожній квартирі

15:51

"Операція в самому розпалі": окупанти намагаються прорватися до центру Куп'янська

15:46

"Лобода відгребла": росіяни накинулися на українок під час концерту співачкиВідео

15:30

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: нардеп назвав реальні терміниВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти