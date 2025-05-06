'Величезна помилка': Орбан істерить через плани вступу України до Євросоюзу

Угорщину було прийнято до Європейського Союзу тому що це було вигідно країнам-членам, заявив Віктор Орбан.

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Віктор Орбан проти вступу України до ЄС / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот

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Орбан заявив, що вступ України до ЄС "не є хорошою угодою"

Будапешт проти спрямування європейських коштів в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу "не є хорошою угодою".

"Вступ України не є хорошою угодою", - написав він у сервісі мікроблогів Х (колишньої Twitter).

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На його думку, Україна нібито - "це не додана вартість, а зобов'язання".

"Це величезна помилка - спрямовувати європейські кошти в Україну замість того, щоб використовувати їх для зміцнення європейської економіки, яка перебуває у скрутному становищі", - написав Орбан.

/ инфографика

Він зазначив, що Угорщина була прийнята до Європейського Союзу, тому що це було вигідно країнам-членам.

/ @PM_ViktorOrban

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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