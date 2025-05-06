'Величезна помилка': Орбан істерить через плани вступу України до Євросоюзу

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- Орбан заявив, що вступ України до ЄС "не є хорошою угодою"
- Будапешт проти спрямування європейських коштів в Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу "не є хорошою угодою".
"Вступ України не є хорошою угодою", - написав він у сервісі мікроблогів Х (колишньої Twitter).
На його думку, Україна нібито - "це не додана вартість, а зобов'язання".
"Це величезна помилка - спрямовувати європейські кошти в Україну замість того, щоб використовувати їх для зміцнення європейської економіки, яка перебуває у скрутному становищі", - написав Орбан.
Він зазначив, що Угорщина була прийнята до Європейського Союзу, тому що це було вигідно країнам-членам.
Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.
Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.
Раніше повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.
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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну
У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".
У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.
Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.
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