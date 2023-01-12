Україна вийде на кордони 1991 року, на сценарій 2014-го РФ може не розраховувати - Подоляк

Завершення війни Росії проти України має супроводжуватися трибуналом, репараціями і довічними термінами, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Україна має намір вийти на свої кордони на 1991 рік - Подоляк / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Росія не повинна сподіватися на повторення сценарію 2014-го року, який передбачав повторний напад на Україну і окупацію територій. Війна завершиться відновленням територіальної цілісності держави в кордонах на 1991 рік, а також трибуналом, репараціями і довічними термінами для окупантів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що офіційна позиція Києва щодо завершення війни Росії проти України базується на двох аспектах. Перший - на повторення сценарію 2014-го року Москва може не сподіватися.

"РФ може не сподіватися на повторення сценарію-2014 "ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтеся з нами землями, ми робимо паузу і йдемо знову вас вбивати", - сказав Подоляк.

Другий ключовий аспект - ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, а сама війна завершиться для Росії трибуналом, репараціями і довічними термінами.

"Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями і довічними термінами...", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Росія в найближчі місяці може піти ва-банк. У окупантів більше немає ресурсів, щоб затягувати війну проти України. На думку Данілова, на Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що окупаційні війська Росії, згідно з прогнозами, спробують повністю захопити Донецьку область. Далі вони можуть піти на окупацію лівобережної частини Запорізької області. Також загарбники здатні продовжувати завдавати ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та всій території України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ворог РФ, як і раніше, намагається захопити Соледар Донецької області. Окупанти мають намір прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно.

Дивіться відео ТСН - як війна в Україні змінює Європу

Інші новини: