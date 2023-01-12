США не підтверджують інформацію про захоплення Соледара росіянами - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні сказав, що в США не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.

Ллойд Остін прокоментував ситуацію в Соледарі / Фото УНІАН, twitter.com/Maxar

Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України. У місті тривають динамічні бої. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні.

За його словами, в США не можуть підтвердити, що місто перебуває під контролем окупантів.

"Дозвольте мені почати з питання про Соледар і чи дістався він росіянам. Зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію", - зазначив чиновник.

За словами Остіна, в місті йдуть "дуже динамічні" бої, а контроль над районами переходить від одних до інших в умовах жорсткої боротьби.

Тим часом в Maxar опублікували супутникові знімки Соледара, де тривають важкі бої. Перше фото датоване 1 серпня, друге було зроблено після 10 січня. На кадрі видно велику кількість зруйнованих будівель і поля, засіяні слідами від вибухів артилерійських снарядів.

Соледар 1 серпня 2022 / Фото twitter.com/Maxar

Соледар після 10 січня 2023 / Фото twitter.com/Maxar

Ситуація в Соледарі

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

Заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна й наступні 24 години будуть критичними.

Увечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі. За її словами, в лавах російських військ дуже багато втрат.

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