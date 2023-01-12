США не підтверджують інформацію про захоплення Соледара росіянами - Остін

Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України. У місті тривають динамічні бої. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Вашингтоні.
За його словами, в США не можуть підтвердити, що місто перебуває під контролем окупантів.
"Дозвольте мені почати з питання про Соледар і чи дістався він росіянам. Зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію", - зазначив чиновник.
За словами Остіна, в місті йдуть "дуже динамічні" бої, а контроль над районами переходить від одних до інших в умовах жорсткої боротьби.
Тим часом в Maxar опублікували супутникові знімки Соледара, де тривають важкі бої. Перше фото датоване 1 серпня, друге було зроблено після 10 січня. На кадрі видно велику кількість зруйнованих будівель і поля, засіяні слідами від вибухів артилерійських снарядів.
Ситуація в Соледарі
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.
Заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.
Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна й наступні 24 години будуть критичними.
Увечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі. За її словами, в лавах російських військ дуже багато втрат.
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