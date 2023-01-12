ЗСУ відповідають 'вогнем і кулею' на спроби РФ прорватися: Маляр розповіла про бої за Соледар

Важкі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Незважаючи на складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються.

Ганна Маляр заявила, що ворог намагається захопити Соледар / Фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, facebook.com/ganna.maliar

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті на Донбасі. За її словами, найважчі бої тривають в районі Соледара. Ворог продовжує свої штурми, але зазнає значних втрат і не має успіху.

За її словами, ворог намагається захопити Соледар.

"Жорстокі й важкі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, зазнає великих втрат", - розповіла Маляр на брифінгу.

У свою чергу, молодший лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон в ефірі телеканалу Київ також підтвердив, що Соледар і Бахмут - зараз найгарячіші напрямки. Там йдуть важкі бої, але ситуація перебуває повністю під контролем ЗСУ.

"Соледар і Бахмут – це один напрямок. Зараз це дві найгарячіші точки на карті. У Соледарі йдуть важкі бої, але ситуація повністю під контролем українських військових. Московитам там не вдасться нічого зробити. Відповідь українських військових міцна. На кожен їхній крок ми даємо відповідь. Вогнем і кулею", - зазначив він.

Ситуація в Соледарі

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

Заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна і наступні 24 години будуть критичними.

12 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів. За його словами, в місті тривають динамічні бої.

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