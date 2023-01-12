ЗСУ відповідають 'вогнем і кулею' на спроби РФ прорватися: Маляр розповіла про бої за Соледар

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті на Донбасі. За її словами, найважчі бої тривають в районі Соледара. Ворог продовжує свої штурми, але зазнає значних втрат і не має успіху.
За її словами, ворог намагається захопити Соледар.
"Жорстокі й важкі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, зазнає великих втрат", - розповіла Маляр на брифінгу.
У свою чергу, молодший лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон в ефірі телеканалу Київ також підтвердив, що Соледар і Бахмут - зараз найгарячіші напрямки. Там йдуть важкі бої, але ситуація перебуває повністю під контролем ЗСУ.
"Соледар і Бахмут – це один напрямок. Зараз це дві найгарячіші точки на карті. У Соледарі йдуть важкі бої, але ситуація повністю під контролем українських військових. Московитам там не вдасться нічого зробити. Відповідь українських військових міцна. На кожен їхній крок ми даємо відповідь. Вогнем і кулею", - зазначив він.
Ситуація в Соледарі
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.
Заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.
Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна і наступні 24 години будуть критичними.
12 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів. За його словами, в місті тривають динамічні бої.
Інші новини:
- Чому після невдалих спроб взяти Бахмут росіяни пішли на штурм Соледара: пояснення експерта
- "Хоче бути господарем РФ": експерт про важливість Соледара і чому за нього вчепився Пригожин
- РФ кинула під Соледар і в район Кремінної сили, які відвели з Херсона - розвідка Британії