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РФ планує захопити Донбас і "переключитися" на Запорізьку область – Генштаб ЗСУ

12 січня 2023, 13:05
Диктатор РФ Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну, кажуть у Генштабі.
Российские военные, Алексей Громов
РФ планує захопити Донбас і "переключитися" на Запорізьку область/ Міноборони РФ, Олексій Громов

Російські окупанти найближчим часом намагатимуться захопити всю Донецьку область, а далі можуть перекинути сили на захоплення Запорізької області.

У Генштабі готуються до можливого розвитку подій таким чином. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 12 січня.

"Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", – зазначає Громов.

У Генштабі також попередили, що окупанти і далі можуть наносити удари ракетами по об’єктах критичної інфраструктури на усій території України.

Громов зазначає, що плани РФ збільшити чисельність своїх збройних сил до 1,5 мільйона осіб і сформувати не менше ніж 20 нових дивізій можуть вказувати на те, що Кремль може готуватися до тривалого протистояння і посилення бойових дій. Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну, наголосив Громов.

Ситуація у Соледарі

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що військова еліта армії РФ, яка перебувала в напрямку Бахмута, була перекинута під Соледар. Окупанти штурмують Соледар і намагаються його оточити.

У той же час США не підтверджують інформацію про захоплення Соледара росіянами. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України. У місті тривають динамічні бої.

Військовий експерт Петро Черник розповів, що окупанти, серед яких і вагнерівці, хочуть захопити Соледар за будь-яку ціну. Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин особисто хоче домогтися цього захоплення, щоб утерти носа міністру оборони РФ і показати йому, що "Шойгу ніхто і звати його ніяк".

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