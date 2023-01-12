Війська РФ зібрали на Луганщині майже 30 тисяч окупантів - Гайдай

Військові ЗСУ захопили новий російський танк, з якого ворог здійснив лише 49 пострілів, сказав керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Бійці сил оборони України продовжують відбивати атаки окупантів РФ на Луганщині - Гайдай / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

Окупаційні війська Росії зібрали вже близько 30 тисяч своїх військ у Луганської області. Загарбники постійно обстрілюють звільнені ЗСУ населені пункти в регіоні. Українські війська захопили новий російський танк, з якого окупанти зробили лише 49 пострілів. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, російські окупанти зосередили в регіоні вже майже 30 тисяч військових. До області перекидаються не тільки мобілізовані та ув'язнені, а й окупанти, які досить давно підписали контракти з ПВК Вагнер.

"Щодо особового складу на нашому (Луганському) напрямку - десь 30 тисяч їх там є", - каже чиновник.

За словами Гайдая, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, які звільнили українські військові. Зокрема, з боку ворога постійно йдуть обстріли Стельмахівки.

Також він додав, що сили оборони України захопили новий російський танк, з якого окупанти стріляли тільки 49 разів.

"Наші військові захопили новий російський танк, з якого ворог встиг зробити тільки 49 пострілів", - підкреслив Сергій Гайдай.

Ситуація в Луганській області

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше розповів, що сили оборони України продовжують поступово звільняти регіон. За його словами, окупанти просідають на напрямку Сватове-Кремінна, тому перекидають туди сили з Бахмутського напрямку.

Також Гайдай повідомляв, що просування ЗСУ в Луганській області йде складно, проте українські війська знищують сили і засоби окупантів. Полонені російські військові кажуть, що в їхніх лавах є випадки показових розстрілів за відмову йти в атаку без належного спорядження.

10 січня Гайдай сказав, що окупанти Росії посилюються на напрямку Кремінна-Сватове. Загарбники побоюються наступу ЗСУ і перекинули туди декілька підрозділів десантників і танки.

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