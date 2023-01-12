"Є сили, проте не вистачає засобів": Світан розповів, чи зможуть ЗСУ продовжити контрнаступ

Експерт зауважив, що наразі є три головні чинники, через які контрнаступ українських військових сповільнився.

Світан пояснив, чи зможуть ЗСУ продовжити контрнаступ найближчим часом / 128-я окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, особистий архів Романа Світана

Незважаючи на те, що упродовж останніх кількох тижнів контрнаступ Збройних сил України застопорився, бойові дії ніхто не ставитиме на паузу, адже об'єктивних причин на це немає.

Як зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 каналу, наразі є три головні чинники, через які контрнаступ українських військових сповільнився. А саме: погода, відсутність сил та відсутність засобів.

"От зараз в нас поки є сили, хоча не вистачає засобів, і трохи налагоджується погода – морози. Тож, якщо така погода протримається, на деяких напрямках за наявності сил та засобів ЗСУ проведуть контрнаступальні дії," - наголосив Світан.

Полковник ЗСУ зауважив, що на 1-2 напрямках, залежно від перекидання резервів, будуть контрнаступальні дії.

"А те, що нас постійно не вистачає засобів, пов'язане з накопичення Росією живої сили – мобілізовані, яких призвали у вересні, зараз починають заходити в Україну. Це близько двох батальйонів – тисячу частково мобілізованих. Це така собі гонка – нам треба більше сил і засобів", - пояснив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти мають за мету вийти на адмінмежу Донецької області. Окупанти зібрали найбільше військової техніки та озброєння біля Бахмута, але оточити місто їм не вдається.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка на Бахмутському напрямку. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, наголосив український президент.

Нещодавно видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на перебіг війни в Україні у перші місяці 2023 року: погода, фортеця Бахмут, наступ українських військ, російська оборона, наступ РФ, події за межами України. Детальніше про кожен фактор читайте тут.

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