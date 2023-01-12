glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Є сили, проте не вистачає засобів": Світан розповів, чи зможуть ЗСУ продовжити контрнаступ

12 січня 2023, 05:45
Експерт зауважив, що наразі є три головні чинники, через які контрнаступ українських військових сповільнився.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Світан пояснив, чи зможуть ЗСУ продовжити контрнаступ найближчим часом / 128-я окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, особистий архів Романа Світана

Незважаючи на те, що упродовж останніх кількох тижнів контрнаступ Збройних сил України застопорився, бойові дії ніхто не ставитиме на паузу, адже об'єктивних причин на це немає.

Як зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 каналу, наразі є три головні чинники, через які контрнаступ українських військових сповільнився. А саме: погода, відсутність сил та відсутність засобів.

"От зараз в нас поки є сили, хоча не вистачає засобів, і трохи налагоджується погода – морози. Тож, якщо така погода протримається, на деяких напрямках за наявності сил та засобів ЗСУ проведуть контрнаступальні дії," - наголосив Світан.

Полковник ЗСУ зауважив, що на 1-2 напрямках, залежно від перекидання резервів, будуть контрнаступальні дії.

"А те, що нас постійно не вистачає засобів, пов'язане з накопичення Росією живої сили – мобілізовані, яких призвали у вересні, зараз починають заходити в Україну. Це близько двох батальйонів – тисячу частково мобілізованих. Це така собі гонка – нам треба більше сил і засобів", - пояснив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти мають за мету вийти на адмінмежу Донецької області. Окупанти зібрали найбільше військової техніки та озброєння біля Бахмута, але оточити місто їм не вдається.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка на Бахмутському напрямку. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, наголосив український президент.

Нещодавно видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на перебіг війни в Україні у перші місяці 2023 року: погода, фортеця Бахмут, наступ українських військ, російська оборона, наступ РФ, події за межами України. Детальніше про кожен фактор читайте тут.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:45

"Є сили, проте не вистачає засобів": Світан розповів, чи зможуть ЗСУ продовжити контрнаступ

05:45

Як відмити мікрохвильовку від сильних забруднень: заблищить немов з магазинуВідео

05:10

"Хоче бути господарем РФ": експерт про важливість Соледара і чому за нього вчепився ПригожинВідео

05:00

Колядки на Старий Новий рік: веселі слова колядок для дітей та дорослих

05:00

"Добрий вечір тобі, пане господарю!"- текст колядки, відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

04:50

Військовий експерт спрогнозував, коли у ворогів настане снарядний голодВідео

03:44

Колишня дружина Віталія Кличка посвітила пружними ніжками в домашньому халатику

03:20

Смачний рецепт вареників з сюрпризом на Старий Новий рік: дізнайтеся, що вас чекає весь 2023 рікВідео

03:13

"Календар далекобійника 96": Волочкова роздяглася до трусів і стала посміховиськомВідео

Реклама
02:45

Генерал США розповів, яка зброя потрібна для звільнення КримуВідео

02:05

Аномальна "спека" до + 18°: українців приголомшили прогнозом різкого потеплінняВідео

01:32

Драцена замерзла: як врятувати рослину від загибелі

00:58

Суцільна біла смуга: на трьох знаків Зодіаку в 2023 році чекає нечуване щастя і тотальне везінняВідео

00:51

Чому 12 січня не можна чіпати сіль та солити їжу: прикмети і важливі заборони дняВідео

00:00

Привітання зі Старим Новим роком 2023 - листівки , картинки, теплі слова

11 січня, середа
23:54

Медведєв закотив істерику через передачу Україні танків Leopard і вдався до безглуздих погрозВідео

23:23

Софія в Парижі: колишній чоловік запроданки Ані Лорак засвітив доньку в компанії нової сім'ї

23:06

Нещасливий день року: 10 дуже суворих заборон на п'ятницю 13, які принесуть бідуВідео

22:59

Там вже 17 вертольотів: окупанти будують нову авіабазу в БердянськуВідео

22:54

Чому після невдалих спроб взяти Бахмут росіяни пішли на штурм Соледара: пояснення експертаВідео

Реклама
22:35

Безсовісна і пісні не вогонь: Єфросиніна і Полякова захейтили Огневич - співачка не змовчала

22:21

Стають мільйонерами: 6 імен, які мають унікальний успіх багатстваВідео

22:00

Путін невдоволений і йде ва-банк, або Чому Суровікін став заступником ГерасимоваПогляд

21:54

"Там вся еліта армії РФ": офіцер розповів про те, що відбувається в СоледаріВідео

21:32

"Наступні 24 години будуть вирішальними": український солдат розповів про важку ситуацію в СоледаріВідео

21:25

"Не треба робити з цього катастрофи": експерт спрогнозував здачу СоледараВідео

21:02

"Ще один офіціант": щаслива зрадниця Лорак показала нового чоловікаВідео

20:55

"Підриває боєздатність армії": окупанти злісно звернулися прямо до ПутінаВідео

20:33

Хурма буде солодкою, як мед: як довести фрукт до стиглості вже вдомаВідео

20:31

Синоптик здивувала прогнозом для України: що чекає всю країнуВідео

20:24

Відомий артист хотів одностатевих стосунків: Дьомін розповів про залицяння на початку його кар'єри

20:00

Захопленням Соледара Пригожин хоче прибрати Шойгу як конкурента - Петро Черник

19:56

Російський терор в Авдіївці довів 6-річну дівчинку до серцевого нападу: дитину не змогли врятуватиВідео

19:54

Зеленський відверто розповів, що зараз відбувається в СоледаріВідео

19:20

Чому Росія рідко пускає ракети з повітряного простору БілорусіПогляд

19:05

Три знаки Зодіаку отримали шанс на нове життя: хто став улюбленцями долі в січні

19:00

Гороскоп на завтра 12 січня: Водолію - сильний стрес, Тельцю - боротьба за себеВідео

18:59

Пінолюби і пінохльоби: що буде, якщо кожен день пити пивоВідео

18:57

"На кого він Степаненко проміняв": молоду дружину Петросяна заплювали росіяни

18:40

"Не вистачає повітря": у тяжких боях під Бахмутом загинув майстер спорту та батько двох дітейВідео

Реклама
18:31

"Я зрадник": Усик здивував заявою про вірність Московському патріархатуВідео

18:29

Загадка сталінок: чому в них робили 4-метрові стелі, а кімнати розділяли пороги

18:29

Чому 13 січня не можна чіпати гроші, і навіщо потрібно купити горіхи: прикмети на Старий Новий рікВідео

17:52

Путін влаштував "переворот": Суровікіна прибрали, Герасимов став "ватажком" російських окупантівВідео

17:44

"Нехай живуть у РФ": Зеленський висловився щодо позбавлення громадянства нардепів ОПЗЖВідео

17:43

Тіла везуть вагонами: у Мелітополі окупанти в паніці риють братські могили - ФедоровВідео

17:25

Литва передасть Україні системи ППО і зенітки - президент країниВідео

17:22

"Важкі часи": Путін цинічно "співпереживає" людям з окупованих територій УкраїниВідео

17:17

Сунак дав "зелене світло" на передачу Україні танків - Evening StandardВідео

17:09

"Пакунок малюка" в 2023 році: що в нього входить, як отримати допомогу або компенсаціюФотоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти