glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

На Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці, РФ повинна піти ва-банк - Данілов

12 січня 2023, 10:28
Агресор Росія 24 лютого напевно хотіла б відзвітувати перед своїм суспільством про так звані "успіхи" у війні, вважає Олексій Данілов.
Данилов, війська РФ
У Росії "люблять дати" і вже готуються до "певних подій" - Данілов / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Окупант Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк - проблеми всередині країни не дозволяють розтягувати війну проти України надовго. Кремль вже готується до певних подій, щоб до того ж 24 лютого відзвітувати перед своїм суспільством. На Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Москва в найближчі місяці, ймовірно, піде ва-банк. Внутрішні проблеми, з якими зіткнулася країна-окупант, не дозволяють їй надовго затягувати війну.

За його словами, на українську державу в такій ситуації чекають 2-3 складних і вирішальних місяці.

"Два-три місяці для нас будуть складними і вирішальними. Мається на увазі, що Росія повинна йти вже ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - пояснив ситуацію Данілов.

Як вважає секретар РНБО, в Кремлі вже "готуються до певних подій", щоб відзвітувати своєму суспільству про "успіхи" за рік війни проти України. Там "люблять дати".

"24 лютого буде один з періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - підкреслив Олексій Данілов.

Прогнози щодо війни Росії проти України у 2023 році

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким армія України в березні піде в масштабний наступ з метою звільнення всіх своїх територій в межах 1991 року. Окупант Росія повинна зазнати остаточної поразки у війні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська РФ можуть піти в новий великий наступ на Україну із застосуванням резерву в 200 тисяч військ. Наймовірніше, на думку Арестовича, що окупанти кинуть всі свої сили на захоплення Донбасу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023 рік стане роком наступу Збройних сил України. На думку чиновника, цьому посприяє посилення атакуючої потужності української армії західними постачаннями, серед яких така військова техніка, як БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. За прогнозом Данілова, після цього настане наступний етап війни – справедливість і відплата.

Дивіться відео ТСН - Росія кинула всі сили на захоплення Соледара

Інші новини:

РНБО війська Росії Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:22

Стають мільйонерами: 6 імен, які мають унікальний успіх багатства

11:09

"Грип лікував ополонкою": російський популярний фігурист впав у комуВідео

10:45

Будуть і ракети, і дрони: РФ готується до нового масованого удару по Україні - ГуменюкВідео

10:28

На Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці, РФ повинна піти ва-банк - ДаніловВідео

10:28

Герасимова посадили на електричний стілець для довготривалих тортурПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:09

"Путін повинен програти": Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

10:00

Гороскоп на сьогодні 12 січня: Водолію - сильний стрес, Тельцю - боротьба за себеВідео

09:57

"Щедрик щедрик щедрівочка" - текст відомої на весь світ української щедрівкиВідео

09:36

РФ кинула під Соледар і в район Кремінної сили, яких відвели з Херсона - розвідка БританіїВідео

Реклама
09:32

Путін чекає від Герасимова "перемоги" через три місяці - ЗМІВідео

09:31

"Пішли у пекло": воїни ССО знищили понад 100 окупантів біля СоледараВідео

09:17

Загадка сталінок: чому в них робили 4-метрові стелі, а кімнати розділяли пороги

09:16

Не варто брати ідеально круглі апельсини: як вибрати найкращі цитрусові і не купити "суху кислятину"

08:45

Війська РФ зібрали на Луганщині майже 30 тисяч окупантів - ГайдайВідео

08:40

"У Шойгу – дві сім'ї, у Лаврова теж": Фейгін розповів про "модні" стосунки чиновників РФВідео

08:21

Розумні люди в Росії реально готуються до її розпадуПогляд

08:13

Відключень світла стане менше: в Укренерго дали оптимістичний прогноз на вихідні

07:51

Хочуть "реанімувати" війну: є 2 причини призначення Герасимова командувачем військ РФ в Україні – ISWВідео

07:38

Бракує боєприпасів: РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році - ISW

06:40

США не підтверджують інформацію про захоплення Соледара росіянами - ОстінВідео

Реклама
06:10

Повинен же, нарешті, Новачок хоч когось вбити?Погляд

05:45

"Є сили, проте не вистачає засобів": Світан розповів, чи зможуть ЗСУ продовжити контрнаступВідео

05:45

Як відмити мікрохвильовку від сильних забруднень: заблищить немов з магазинуВідео

05:10

"Хоче бути господарем РФ": експерт про важливість Соледара і чому за нього вчепився ПригожинВідео

05:00

Колядки на Старий Новий рік: веселі слова колядок для дітей та дорослих

05:00

"Добрий вечір тобі, пане господарю!"- текст колядки, відео

04:50

Військовий експерт спрогнозував, коли у ворогів настане снарядний голодВідео

03:44

Колишня дружина Віталія Кличка посвітила пружними ніжками в домашньому халатику

03:20

Смачний рецепт вареників з сюрпризом на Старий Новий рік: дізнайтеся, що вас чекає весь 2023 рікВідео

03:13

"Календар далекобійника 96": Волочкова роздяглася до трусів і стала посміховиськомВідео

02:45

Генерал США розповів, яка зброя потрібна для звільнення КримуВідео

02:05

Аномальна "спека" до + 18°: українців приголомшили прогнозом різкого потеплінняВідео

01:32

Драцена замерзла: як врятувати рослину від загибелі

00:58

Суцільна біла смуга: на трьох знаків Зодіаку в 2023 році чекає нечуване щастя і тотальне везінняВідео

00:51

Чому 12 січня не можна чіпати сіль та солити їжу: прикмети і важливі заборони дняВідео

00:00

Привітання зі Старим Новим роком 2023 - листівки , картинки, теплі слова

11 січня, середа
23:54

Медведєв закотив істерику через передачу Україні танків Leopard і вдався до безглуздих погрозВідео

23:23

Софія в Парижі: колишній чоловік запроданки Ані Лорак засвітив доньку в компанії нової сім'ї

23:06

Нещасливий день року: 10 дуже суворих заборон на п'ятницю 13, які принесуть бідуВідео

22:59

Там вже 17 вертольотів: окупанти будують нову авіабазу в БердянськуВідео

Реклама
22:54

Чому після невдалих спроб взяти Бахмут росіяни пішли на штурм Соледара: пояснення експертаВідео

22:35

Безсовісна і пісні не вогонь: Єфросиніна і Полякова захейтили Огневич - співачка не змовчала

22:00

Путін невдоволений і йде ва-банк, або Чому Суровікін став заступником ГерасимоваПогляд

21:54

"Там вся еліта армії РФ": офіцер розповів про те, що відбувається в СоледаріВідео

21:32

"Наступні 24 години будуть вирішальними": український солдат розповів про важку ситуацію в СоледаріВідео

21:25

"Не треба робити з цього катастрофи": експерт спрогнозував здачу СоледараВідео

21:02

"Ще один офіціант": щаслива зрадниця Лорак показала нового чоловікаВідео

20:55

"Підриває боєздатність армії": окупанти злісно звернулися прямо до ПутінаВідео

20:33

Хурма буде солодкою, як мед: як довести фрукт до стиглості вже вдомаВідео

20:31

Синоптик здивувала прогнозом для України: що чекає всю країнуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти