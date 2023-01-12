На Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці, РФ повинна піти ва-банк - Данілов

Агресор Росія 24 лютого напевно хотіла б відзвітувати перед своїм суспільством про так звані "успіхи" у війні, вважає Олексій Данілов.

У Росії "люблять дати" і вже готуються до "певних подій" - Данілов / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Окупант Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк - проблеми всередині країни не дозволяють розтягувати війну проти України надовго. Кремль вже готується до певних подій, щоб до того ж 24 лютого відзвітувати перед своїм суспільством. На Україну очікують складні і вирішальні 2-3 місяці. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Москва в найближчі місяці, ймовірно, піде ва-банк. Внутрішні проблеми, з якими зіткнулася країна-окупант, не дозволяють їй надовго затягувати війну.

За його словами, на українську державу в такій ситуації чекають 2-3 складних і вирішальних місяці.

"Два-три місяці для нас будуть складними і вирішальними. Мається на увазі, що Росія повинна йти вже ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - пояснив ситуацію Данілов.

Як вважає секретар РНБО, в Кремлі вже "готуються до певних подій", щоб відзвітувати своєму суспільству про "успіхи" за рік війни проти України. Там "люблять дати".

"24 лютого буде один з періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - підкреслив Олексій Данілов.

Прогнози щодо війни Росії проти України у 2023 році

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким армія України в березні піде в масштабний наступ з метою звільнення всіх своїх територій в межах 1991 року. Окупант Росія повинна зазнати остаточної поразки у війні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська РФ можуть піти в новий великий наступ на Україну із застосуванням резерву в 200 тисяч військ. Наймовірніше, на думку Арестовича, що окупанти кинуть всі свої сили на захоплення Донбасу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023 рік стане роком наступу Збройних сил України. На думку чиновника, цьому посприяє посилення атакуючої потужності української армії західними постачаннями, серед яких така військова техніка, як БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. За прогнозом Данілова, після цього настане наступний етап війни – справедливість і відплата.

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