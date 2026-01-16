Рус
Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

Інна Ковенько
16 січня 2026, 00:15
18
Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов’язання.
Україна терміново скликає енергетичний
Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/andrij.sybiha, УНІАН

Коротко:

  • Україна скликає енергетичний "Рамштайн" для додаткової міжнародної допомоги
  • Норвегія вже надала пакет підтримки на 200 мільйонів доларів
  • Очікуються нові двосторонні пакети підтримки для покращення енеретичної ситуації

Через складну ситуацію в енергетиці, спричинену російськими обстрілами, Україна залучає додаткову підтримку міжнародних партнерів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про скликання координаційної зустрічі партнерів для отримання обладнання та фінансування.

відео дня

"За дорученням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики скликаємо енергетичний "Рамштайн", на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов’язання", - зйдеться у повідомленні.

За його словами, цього тижня Україна вже отримала допомогу від Норвегії на 200 мільйонів доларів. Кошти підуть на закупівлю газу та обладнання. Крім того, найближчим часом очікуються нові пакети підтримки від інших країн, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

Сибіга також поінформував, що Україна співпрацює з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики.

Окремо він відзначив допомогу Італії, вже почала доставляти промислові бойлери потужністю від 550 до 3000 кВт на суму 1,85 млн євро. Це обладнання має забезпечити найбільш постраждалі громади.

Сибіга наголосив, що Україна використовує всі міжнародні механізми - від Механізму цивільного захисту ЄС до Енергетичної хартії.

Сибіга подякував українським енергетикам за самовіддану працю, назвавши їх героями, які роблять неможливе. Він підкреслив, що Росія не зможе зламати дух українців холодом і терором.

Як мета атак РФ на енергетику - думка експерта

Енергосистема України продовжує функціонувати в умовах воєнного стану, а запроваджені відключення залишаються вимушеним заходом для збереження її стабільності.

За словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, російські війська навмисно атакують ключові підстанції та високовольтні лінії, намагаючись порушити роботу Об’єднаної енергосистеми та ізолювати окремі регіони, серед яких Чернігівська, Одеська та Донецька області.

"Такі удари суттєво ускладнюють перерозподіл електроенергії між регіонами та підвищують техногенні ризики для населення", - наголосив Рябцев, підкреслюючи, що дії агресора прямо впливають на стабільність енергопостачання та безпеку громадян.

Ситуація в енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Україна введе надзвичайний стан в енергетиці на тлі масованих російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру, що призвело до значних відключень електроенергії та опалення по всій країні.

Крім того, у районах, які потраплять під атаку країни-агресора Росії, після кожного удару будуть запроваджуватись графіки аварійних вимкнень. Вони триватимуть орієнтовно близько тижня. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз критична. Після масованих ударів по ТЕС та морозів електрики вистачає лише на третину міста.

Україна терміново скликає енергетичний
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

енергетика Рамштайн зустріч Андрій Сибіга
