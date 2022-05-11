Україна запропонувала Москві обміняти захисників Маріуполя з Азовсталі військовополонених РФ

Перемовини України з Росією щодо евакуації тяжкопоранених захисників Маріуполя тривають - Верещук / Фото УНІАН

Влада запропонувала Росії повернути Україні тяжкопоранених захисників Маріуполя, які перебувають у Азовсталі, в обмін на передачу Москві російських військовополонених. Київ продовжує працювати над пошуком варіантів щодо евакуації з блокадного міста тяжкопоранених українських військових. Про це заявила віце-прем'єрка – міністерка з питань окупованих територій Ірина Верещук.

У своєму Telegram-каналі вона написала, що Київ пропонує Москві забрати російських військовополонених і повернути Україні тяжкопоранених захисників. Пропозиція є першим кроком.

читайте такожЗа три дні стала дружиною і вдовою: захисниця "Азовсталі" поділилася трагічною історією з Маріуполя"В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" гуманітарним коридором. Водночас віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", - зазначила Верещук.

За її словами, українська влада працюватиме і над іншими можливими варіантами.

"Жоден з них не ідеальний. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - підкреслила Ірина Верещук.

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Бої за Азовсталь у Маріуполі

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову розпочалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Глава української делегації на перемовинах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник глави МВС Антон Геращенко казав, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віце-прем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ працюватиме над евакуацією з Азовсталі всіх українських захисників. Щодня проводиться дипломатична робота для того, щоб знайти потрібний варіант повернення людей.

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