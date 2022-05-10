В Азові розповіли про підготовку військової операції по деблокаді Маріуполя

Крім дипломатичного процесу, паралельно йде процес з підготовки військової операції, розповів Максим Жорін.
Командування Збройних сил України опрацьовує питання військової операції з розблокування Маріуполя Донецької області.
За словами екс-командира Азова Максима Жоріна, військові готують операцію по деблокаді Маріуполя, повідомляє Канал 24.
"Крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції по деблокаді міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - заявив він.
Правда, за його словами, часу на підготовку до цієї операції потрібно багато. "Я не впевнений, що цей час є у тих, хто зараз знаходиться на території Азовсталі", - додав Жорін.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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