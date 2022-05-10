В Азові розповіли про підготовку військової операції по деблокаді Маріуполя

Зруйнований росіянами Маріуполь / Фото Reuters

Командування Збройних сил України опрацьовує питання військової операції з розблокування Маріуполя Донецької області.

За словами екс-командира Азова Максима Жоріна, військові готують операцію по деблокаді Маріуполя, повідомляє Канал 24.

"Крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції по деблокаді міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - заявив він.

Правда, за його словами, часу на підготовку до цієї операції потрібно багато. "Я не впевнений, що цей час є у тих, хто зараз знаходиться на території Азовсталі", - додав Жорін.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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