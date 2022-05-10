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У Нацгвардії розкрили деталі підготовки евакуації захисників Маріуполя

10 травня 2022, 10:56

Військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання з оборони Маріуполя.

Нацгвардія, шеврон
Нацгвардійці продовжують виконувати завдання в Маріуполі / azov.press

Керівництво держави докладає зусиль з пошуку можливостей для евакуації цивільних з Азовсталі і застосування процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків і військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

"Весь цей час військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання з оборони міста і стратегічного об'єкта", - йдеться в повідомленні прес-центру Нацгвардії.

Зазначається, що сама евакуація – це вкрай складний процес, починаючи від встановлення режиму тиші і до необхідності розбирати завали.

У той же час більше інформації про дії і плани розголошувати немає можливості, йдеться в повідомленні.

"Ми не можемо надавати жодної важливої інформації про поточні операції. І в умовах воєнного стану інакше не можна. Крім того, це розкриття планів для ворога, ще й з'являються різні фейки і дезінформація, що зводить нанівець цю роботу. В умовах активних бойових дій ми не маємо права розкривати деталі військових і гуманітарних операцій. У той же час, будемо продовжувати пошук рішень і робити все можливе для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога і належного виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави", - додали в Національній гвардії.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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