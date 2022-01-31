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Два тижні інтенсивної дипломатії: Україна оголосила про запуск боротьби за безпеку держави

31 січня 2022, 12:56

Центр дипломатії - у Києві, Україна чітко знає, що Європа говорить Росії, і як відповідає Москва, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна посилить роботу на дипломатичній арені для зміцнення безпеки держави - Кулеба / УНІАН

Україна запускає два тижні "інтенсивної дипломатії" з метою зміцнення державної безпеки. Тільки цього тижня з візитом приїдуть прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр Нідерландів Марк Рютте і глава уряду Польщі Матеуш Моравецький. Наступного тижня очікується приїзд міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і глави МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріана. Київ продовжує працювати в інтересах безпеки української держави і враховує кожен сценарій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба дипломатичного відомства, держава очікує два тижні "інтенсивної дипломатії". Завдання перемовин - зміцнення безпеки країни.

читайте такожНовий крок Путіна щодо Донбасу - це провокація: в МЗС України закликали РФ припинити інтеграцію ОРДЛО"Ми дійсно зберігаємо пильність і враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує роботу, а ситуація залишається в руслі дипломатичних перемовин. Це головний результат інтенсивної дипломатії в інтересах безпеки України та українських громадян", - сказав Кулеба.

Нагадавши про телефонні перемовини президента Зеленського з главою Білого дому Байденом і президентом Франції Макроном він сказав про те, що Київ ще спочатку вибудовував модель, яка передбачала центральну роль України в дипломатичному процесі. У Києві знають, про що Росія говорить Європи, і яка відповідна риторика у відповідь звучить від Москви.

"Ми спочатку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії і що росіяни говорять у відповідь", - додав дипломат.

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Також він зазначив, що завдяки такому підходу інтенсивний діалог проводиться в тісній координації з Києвом, а Росія з усіх боків чує консолідовану та узгоджену з Україною перемовну позицію.читайте такожУ МЗС Франції пригрозили Путіну масштабними наслідками у разі вторгнення в Україну

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки на цьому тижні у нас одночасно перебуватимуть три прем'єр-міністри трьох різних країн", - запевнив Кулеба і уточнив, що мова йде про прем'єр-міністрів Британії, Польщі та Нідерландів.

Крім того, за тиждень Україну відвідають міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які відправляться на Донбас.

Очікуються нові телефонні розмови та онлайн-зустрічі.

"У нас будуть два дуже насичені дипломатичні тижні", - пообіцяв глава українського МЗС.

Кулеба підкреслив, що Україна також почала роботу щодо ще одного напрямку, пов'язаного з підключенням підтримки союзників з метою захисту фінансової та економічної стабільності держави.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на розвідку США повідомляли про те, що Росія може готувати провокації на Донбасі у вигляді нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Як вважають американці, така ситуація може бути використана для повномасштабного військового вторгнення на територію України.

Журналісти CNN з посиланням на інформацію Міноборони України повідомляли, що біля українських кордонів вже понад 127 тисяч російських військ. У відомстві не виключають ймовірності ракетних ударів Росії по стратегічно важливих об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що війська Росії розташовані неподалік від кордонів України через нібито напружену ситуацію в регіоні та дії Північноатлантичного альянсу. Москва називає пересування військових підрозділів "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про те, що на Москву очікують небувалі санкції у разі нової військової операції проти України. Російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом.

У Кремлі заявили, що риторика Вашингтона про нові санкції проти Росії, мовляв, може призвести до спроби Києва силою звільнити окупований Донбас.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що неподалік від кордонів України фіксується в цілому близько 130 тисяч російських військ з військовою технікою. Однак ознак їх небезпечного руху немає, а ситуація нагнітається засобами масової інформації.

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