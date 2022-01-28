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Поблизу кордонів України - близько 130 тисяч військ РФ: у Міноборони заявили про інформаційні атаки

28 січня 2022, 12:55

У порівнянні з весною минулого року, ситуація змінилася тільки у Білорусі, і Україна за цим уважно стежить, сказав Олексій Резніков.

Резніков
Біля кордонів України стало ненабагато більше військ, проте посилилося нагнітання ситуації - Резніков / УНІАН

Розвідка України не фіксує будь-яких суттєвих відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Наразі біля українських рубежів спостерігається близько 130 тисяч військ разом з військовою технікою. Кардинальна відмінність - посилення інформаційних заходів, які впливають, у тому числі, і на економічну ситуацію. Після того, як взимку почався навчальний період у Росії, війська постійно рухаються, і ці відомості використовуються для інформаційного тиску. Становище змінилося тільки у Білорусі, і Київ за цим уважно стежить. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Хочу підкреслити: станом на зараз не спостерігається жодних явищ або дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, це ситуація в Білорусі. Що кардинально відрізняється, це інтенсивність гібридних заходів, в першу чергу інформаційних, а також їх вплив на макроекономічну ситуацію", - розповів глава Міноборони під час свого виступу у Раді в п'ятницю, 28 січня.

читайте такожСотні танків і казарми: з'явилися нові супутникові знімки російських військ біля українських кордонівМіністр зазначив, що на початку грудня минулого року неподалік від українських кордонів фіксувалося близько 94 тисяч військових, а з авіацією і флотом їх чисельність доходила приблизно до 110 тисяч. Наразі біля кордонів близько 112 тисяч військ, а якщо рахувати з військовою технікою – приблизно 130 тисяч. Кількість військ збільшилася несуттєво, проте змінилася реакція.

"Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тис. осіб. У квітні минулого року бойовий контингент, який стягувала Росія, складав 126 тис. осіб. Отже, кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція", - зазначив Резніков.

Також він додав, що сам міністр, розвідка і головнокомандувач ЗСУ Залужний постійно контактують з міжнародними партнерами. Російські війська дислокуються на відстані до 200 кілометрів від українських кордонів.

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"Відмінність в цифрах щодо концентрації російських військ, які іноді звучать в публічному просторі, особливо в міжнародних ЗМІ, пов'язана з відстанню і трактуваннями цієї відстані. Хтось вказує цифри, пов'язані з присутністю російських військ на відстані до 200 км від держкордону України, а хтось - до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, тому що вони більш точно відображають тенденції", – додав міністр.читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра і дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарій

Також він підкреслив, що з початку зимових навчань Росії постійно фіксується пересування військових підрозділів, однак інформація про це постійно поширюється і використовується в якості тиску.

Війська Росії біля кордонів України

В адміністрації Байдена раніше з посиланням на розвідку США повідомляли про те, що Росія може готувати план щодо військового нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Згідно з інформацією американців, ситуація може бути використана для повномасштабного військового наступу на Україну.

Журналісти CNN з посиланням на інформацію Міноборони України опублікували матеріал про те, що біля українських кордонів знаходиться близько 127 тисяч військових РФ. В оборонному відомстві не виключили ракетних ударів по об'єктах стратегічної важливості.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що рух військ РФ в прикордонних з Україною територіях, мовляв, пов'язаний зі складною ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва вважає свої дії "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про жорсткі санкції проти Москви у разі повномасштабного військового вторгнення в Україну. Банкам Росії можуть заборонити працювати з доларом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що риторика Вашингтона про нові санкції проти Росії може призвести до, мовляв, силового сценарію Києва щодо звільнення окупованого Донбасу.

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