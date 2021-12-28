Вимоги РФ - історичне приниження США та НАТО: Україна очікує на провал угоди Вашингтона і Москви

Вимоги Росії з безпеки є неприйнятними для Заходу - Кулеба / УНІАН

У НАТО не підуть на умови Росії щодо безпеки, оскільки такі вимоги в будь-якій формі стали б найбільшим приниженням Сполучених Штатів Америки та Північноатлантичного альянсу в історії. Москва вимагає не тільки гарантій щодо нерозширення блоку, а й припинення військової присутності в країнах, які перебувають в організації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що США та НАТО не погодяться з умовами домовленостей з безпеки, які пропонує Росія.

читайте такожУкраїна в НАТО і питання Криму з Донбасом: Польща поставила жорстку умову РФ щодо діалогу із ЗаходомЗа його словами, оскільки Москва вимагає не тільки нерозширення колективного блоку безпеки Заходу на схід, а й припинення присутності НАТО в країнах Східної Європи (Росія наполягає на відведенні військової інфраструктури Альянсу на позиції 1997 року, де-факто це практично повне відведення військ і озброєнь зі Сходу Європи, - ред.), подібні домовленості не призведуть до результату.

Міністр зазначив, що якби Захід погодився з такими умовами, то це стало б найбільшим приниженням США та НАТО з моменту заснування Північноатлантичного альянсу.

"Там же не тільки вимога, щоб НАТО не розширювалося, там же є вимога припинити військову присутність НАТО в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, тому що прийняти таку вимогу в будь-якій формі - це було б найбільшим приниженням США і НАТО в історії з моменту заснування альянсу", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Перемовини США та Росії щодо безпеки у Європі

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи - проект договору Росії і США про гарантії безпеки і проект угоди щодо заходів забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО.

У російських документах йдеться про низку вимог Москви, серед яких правові гарантії щодо нерозширення Альянсу на схід і невступ України до НАТО.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що США не готові вести перемовини тільки з Росією щодо питань безпеки у Європі. У дискусії повинні бути присутніми держави ЄС і країни-партнери. Крім того, Вашингтон не готовий піти на поступки, пов'язані з обмеженням ведення країнами своєї суверенної політики.

У НАТО вважають, що перемовини з Росією щодо безпеки можливі з урахуванням інтересів Альянсу та участю країн-партнерів, серед яких і Україна. Причому до початку дискусії Москва повинна досягти прогресу у врегулюванні конфлікту з Києвом.

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