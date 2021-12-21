"Забалакати" не дадуть: у РФ висловилися проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії

Раніше в РФ опублікували проект договору з НАТО / Фото УНІАН

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Москва за жодних умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та в Грузії.

За його словами, Москва чекає конкретних рішень щодо гарантій безпеки, передає РИА Новости.

Гаврилов зазначив, що РФ за жодних обставин не піде на те, щоб її "забалакали" і щоб інфраструктура Альянсу була розміщена в Україні та в Грузії.

"Думаю, так. Або відповідь буде зовсім іншою", - сказав він.

читайте такожЧому частину путінських пропозицій буде прийнятоЯк повідомляв Главред, раніше Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки".

Реклама

17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало ініційовані Москвою й передані Вашингтону проекти російсько-американського договору про гарантії безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та НАТО. Російська держава очікує початок переговорів із США щодо проектів угод.

У проектах договорів йдеться про те, що Росія наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на Схід та приєднання України до блоку колективної безпеки заходу. Також Москва та Вашингтон, згідно з пропозицією росіян, не повинні використовувати території інших країн для нападу один на одного.

Читайте також: