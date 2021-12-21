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"Забалакати" не дадуть: у РФ висловилися проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії

21 грудня 2021, 10:14

Російський дипломат Костянтин Гаврилов заявив, що Росія "за жодних обставин" не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та в Грузії.

НАТО
Раніше в РФ опублікували проект договору з НАТО / Фото УНІАН

Глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Москва за жодних умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та в Грузії.

За його словами, Москва чекає конкретних рішень щодо гарантій безпеки, передає РИА Новости.

Гаврилов зазначив, що РФ за жодних обставин не піде на те, щоб її "забалакали" і щоб інфраструктура Альянсу була розміщена в Україні та в Грузії.

"Думаю, так. Або відповідь буде зовсім іншою", - сказав він.

читайте такожЧому частину путінських пропозицій буде прийнятоЯк повідомляв Главред, раніше Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки".

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17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало ініційовані Москвою й передані Вашингтону проекти російсько-американського договору про гарантії безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та НАТО. Російська держава очікує початок переговорів із США щодо проектів угод.

У проектах договорів йдеться про те, що Росія наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на Схід та приєднання України до блоку колективної безпеки заходу. Також Москва та Вашингтон, згідно з пропозицією росіян, не повинні використовувати території інших країн для нападу один на одного.

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