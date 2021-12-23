Росія влаштувала шантаж Заходу і стягнула війська до України: в НАТО дізналися про плани Москви

У НАТО не бачать загрози військового вторгнення Росії в Україну - дипломат / УНІАН

Росія у ситуації з концентрацією військ біля кордонів України ставить перед собою завдання не проведення військової операції, а підвищення ставок у політичному діалозі із Заходом. Шантаж Москви і загострення ситуації спрямовані на отримання певних поступок. Про це заявила український посол при НАТО Наталія Галібаренко.

У інтерв'ю Європейській правді вона розповіла про те, що спочатку колективний блок безпеки Заходу всерйоз розглядав сценарій вторгнення військ Росії на територію України.

"Ризик нападу на Україну буквально на початку цього місяця оцінювався як дуже високий. І, звичайно, дискусія була дуже гарячою, якщо можна так сказати", - зазначила дипломатка.

Однак, за її словами, за певний час, коли відбувся обмін оцінками і даними, в НАТО почали вважати, що реальною метою Москви є не реалізація військової операції проти України, а підвищення ставок в політичному діалозі із Заходом. Такий висновок було зроблено у тому числі і після отримання відомостей від Києва.

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"Почався серйозний обмін, у тому числі, інформацією, якою володіють сторони. І в контексті цього обміну ми прийшли до консолідованої оцінки того, що відбувається. Західні партнери наразі більше рахуються з нашою оцінкою про те, що Росія підвищує дуже сильно ставки на політичній арені", - додала Галібаренко.читайте такожПотужний сигнал Україні і нарада з Москвою: в НАТО оголосили про новий план безпеки Заходу

Також посол уточнила, що Росія вдається до тактики шантажу, оскільки попередні маневри Москви в цьому плані були успішними. І наразі росіяни діють за схожою схемою - спочатку йдуть на загострення ситуації, а потім погоджуються на перемовини.

"(Росія) добивалася прямого контакту з Байденом, і вона його отримала. Тобто певні проміжні цілі (які ставив Кремль) вже досягнуті. Також ситуація нагніталася, щоб здійснити вкидання пропозиції про червоні лінії, про нові кордони і гарантії безпеки у Європі... Росія поводиться за звичною схемою: сильно маніпулює, піднімає ставки, загострює ситуацію, а потім погоджується домовлятися", - підкреслила Наталія Галібаренко.

Війська Росії біля кордонів України

Восени американські видання The Washington Post і Politico повідомили про концентрацію військ РФ біля кордонів України. Для підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували відповідні супутникові знімки.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія може стягнути до 175 000 військ до українських кордонів. Однак Київ готовий до такого сценарію розвитку подій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що після перемовин Байдена і Путіна Москва посилила свою присутність біля кордонів України. Однак для повномасштабного наступу Росії знадобиться близько 500-600 тисяч військових, тоді як наразі такої кількості військового контингенту РФ біля українських рубежів не фіксується.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков говорив, що маневри військ РФ неподалік з кордоном України пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів. У зв'язку з цим Москва зажадала проведення переговорів Путіна з президентом США Байденом.

Зустріч Байдена і Путіна відбулася 7 грудня. Байден підтримав Україну, засудив дії Росії щодо військ і відмовився гарантувати Москві невступ Києва до НАТО та нерозширення Альянсу на схід.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Київ не має наміру відмовлятися від курсу на інтеграцію до НАТО в обмін на відведення військ РФ від своїх кордонів. Глава держави підкреслив відсутність довіри обіцянкам і гарантіям Росії.

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