Війна в Україні доходить до переломного моменту - Bloomberg

Перемоги української армії збільшать кількість внутрішніх конфліктів в Росії.

Війна в Україні наближається до переломного моменту / Колаж фото 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Едельвейс

Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, може доходити до переломного періоду. Про це повідомляє Bloomberg.

Стверджується, що вплинути на це може навіть ліквідація російського пропагандиста Владлєна Татарського (Максима Фоміна), який різко критикував військове керівництво РФ.

В РФ вже розуміють, що Україна активно підтягує сили для початку анонсованого контрнаступу, тому поразка окупантів є неминучою. Зараз відбувається все не так, як передбачав Путін.

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В РФ збільшиться кількість внутрішніх конфліктів після того, як Україна поверне стільки територій або більше, ніж під час контрнаступу на Харківщині та Херсонщині.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українська армія активно готується до потужного контрнаступу та звільнення незаконно захоплених земель російською окупаційною армією. Цей контрнаступ буде здійснюватися відразу на декількох напрямках, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Наступ ЗСУ розпочнеться вже у квітні-травні цього року, каже міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що союзникам України не треба розглядати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ як вирішальний момент, оскільки якщо воно буде невдалим, посиляться позиції західних чиновників, які виступають за "компроміси" з країною-окупантом Росією.

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