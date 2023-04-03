"Я не злякався": після скандалу в Карпатах чоловік різко вибачився перед військовими

У готель приїхали правоохоронці та інші військові, щоб поговорити з чоловіком, який послав бойового медика назад у Бахмут.

У Карпатах вибачився чоловік, який послав військового назад у Бахмут / Колаж фото скріншот з відео, соцмережі

Чоловік, який на курорті в Карпатах послав військового медика назад у Бахмут, після приходу правоохоронців різко почав вибачатися. Відео вже розлетілось в Мережі.

Окрім правоохоронців до нього на розмову приїхали й інші військові.

"Я не злякався, я хотів перепросити. Я перепрошую перед вами та ЗСУ за те, що я сказав. Я не хотів нікого образити, тим більше військових", - каже чоловік.

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У Карпатах вибачився чоловік, який послав військового назад у Бахмут / скріншот з відео

Виявилось, що скандального чоловіка звати Олександр Фатула.

Що відомо про Олександра Фатулу

Як повідомляє блогер Сергій Марченко, Олександр Фатула родом із Черкас. Ще наприкінці жовтня 2014 року він нібито "створив та очолив групу, яка незаконно займалась виготовленням алкогольних напоїв".

"За ч. 2 ст. 204 КК України, яку інкриміновано йому у вироку, мінімальне покарання - від 3 років позбавлення волі. Але ж ніт, Фатула не лох, тому заплатив 51 тисячу гривень штрафу і ... знову створив злочинну групу", - пише Марченко.

Він додав, що 27 лютого 2019 року Фатулу визнали винним у торгівлі фальшивим алкоголем. Відповідне рішення ухвалив суддя Соснівського районного суду міста Черкас Чечот А.А.

"Був би Фатула лохом, його б судили за ч. 2 цієї статі, бо він вже був засуджений за цією статтею та мав би отримати від 3 до 5 років позбавлення волі. Але Фатула не лох, тому суддя Чечот не помітив Справи № 712/7175/15-С за якою раніше був засуджений Фатула. Цього разу штраф всього 20 400 грн і Фатула вільний", - додав Марченко.

У Фатули є дружина блогерка Юлія та двоє дітей.

Скандал у Карпатах

У понеділок, 3 квітня, стало відомо про те, що на одному з курортів у Карпатах чоловік накинувся на військового медика, який приїхав з Бахмута для проходження посттравматичної психологічної реабілітації. Чоловік називав ЗСУ "худобою" та послав бойового медика назад у Бахмут.

Його дружина почала заявляти, що у військового нібито вже були конфлікти з іншими гостями готелю і в нього "психічний розлад".

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