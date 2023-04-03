"Я готовий його вбити сам": у Хмельницькому митрополит прокоментував побиття військового священником

Собор, де побили українського військового, переходить до Православної церкви України.

Митрополит у Хмельницькому засудив священника, який побив військового / Колаж скріншот з відео

У Хмельницькому Свято-Покровський кафедральний собор, де напередодні священник побив українського військового, розриває зв'язки з Московським патріархатом та переходить до Православної церкви України. Так вирішила громада, яка зібрала підписи за перехід та отримала ключі від храму. Про це повідомляє ТСН.

Митрополит Антоній, священник якого побив військового Артура Ананьєва, засудив вчинок свого підлеглого та заявив, що навіть "готовий його вбити".

"Звичайно, засуджую. Я готовий його вбити сам. Він підвів нас усіх. Ми цього не хотіли, ми зовсім інакше", - сказав митрополит Антоній.

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Митрополит заявив про готовність перейти до української церкви та додав, що всі його священники кудись втекли.

"Думали залишитися в ПЦУ, попроситися, щоб якось з ними. Я то готовий, я заберу свої речі, але ж вони мовчать, вони повтікали, я їх шукаю, давайте з вами вирішимо. Я один залишився, заручник", - розповів митрополит.

Також повідомляється, що у храмі вже описувала майно та цінні ікони спеціальна комісія. Там також знайшли докази причетності "руского міра", які проросійські священники не встигли вивезти.

Побиття військового у храмі

Зранку 2 квітня до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян із запитанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, аби люди припинили ходити до Московського патріархату". Натомість йому почали відповідати стусанами.

"Хотів достукатись до людей, щоб вони перестали молитися московським попам. Всі гуртом почали бити й душити", - розповів Ананьєв.

Виявилось, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священник Ігор Слободян. Він разом з кремезними молодиками накинувся на українського військового і вони гуртом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

"Діагноз у мене - закрита черепно-мозкова травма і забій головного мозку у легкій ступені", - каже військовий.

Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового у храмі має стати аргументом для нардепів, аби проголосувати за заборону УПЦ МП.

Він додав, що міськрада припинить користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади та буде ініціювати подібні рішення в обласній та районній радах.

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