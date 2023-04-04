"Ліквідація Татарського - спецоперація ФСБ": ЗМІ розкрили, навіщо вбивство було потрібно Путіну

"Терор" у Росії, ініційований нібито "українськими" спецслужбами, на думку президента, виправдовує як саму "СВО", так і її цілі та завдання.

ЗМІ розкрили, навіщо вбивство Татарського було потрібно Путіну / Фото: скріншот, Telegram

Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито дуже задоволений операцією з ліквідації російського топ-пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін). На думку президента країни-агресора РФ, вона виправдовує як саму так звану "спеціальну військову операцію", так і її цілі та завдання. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Президент Росії Володимир Путін задоволений як розслідуванням ліквідації "воєнкора" Владлена Татарського (Максима Фоміна), так і самим фактом ліквідації. Терор на території Росії, ініційований нібито "українськими" спецслужбами, на думку президента, виправдовує як саму СВО, так і її цілі та завдання. Путіну важливо показати, що він почав війну не дарма і бореться він з терористами, яких треба знищити. Ліквідація воєнкора Татарського "українськими спецслужбами" спільно з симпатизантами опозиції, ФБК, Олексія Навального, пацифістів, прихильників розумного голосування, Лібертаріанської партії та всіх інших противників режиму, допомагає обґрунтувати і запустити нові, ще більш жорсткі репресії всередині країни", - йдеться у повідомленні.

На каналі зазначають, що "ліквідація Татарського - "блискуча", на думку Путіна, спецоперація ФСБ, яка пройшла точно за планом".

відео дня

Також повідомляється, що "розробка спецоперації та вибір жертви були узгоджені з президентом".

"Президент привітав керівництво ФСБ і рекомендував продовжувати в тому ж дусі", - пише генерал СВР.

Вбивство Владлена Татарського - що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. В результаті інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання РИА Новости писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства Татарського в РФ було поуршено кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До слова, кафе, в якому стався вибух, знаходиться в 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить ексзятю Пригожина.

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві Татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

Інші новини: