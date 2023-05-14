Танки, БМП, ППО і не тільки: Шольц українською мовою оголосив про рекордний пакет допомоги для України

Німеччина виділяє Україні пакет військової допомоги вартістю 2,7 мільярда євро.

https://glavred.net/politics/tanki-bmp-pvo-i-ne-tolko-sholc-na-ukrainskom-yazyke-obyavil-o-rekordnom-pakete-pomoshchi-dlya-ukrainy-10470286.html Посилання скопійоване

Німеччина оголосила про рекордний пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента , defenceredefined.com.cy

Президент України Володимир Зеленський 14 травня зустрівся в Німеччині з канцлером Олафом Шольцом. Після цього той українською мовою оголосив про надання Україні величезного пакету військової допомоги на 2,7 мільярда євро. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Шольц назвав візит Зеленського "потужним сигналом" і додав, що Німеччина готова продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

"Твій візит до Берліна є потужним сигналом, дорогий Володимир Зеленський. Вже 444 дні триває жорстока загарбницька війна Росії проти твоєї країни. Ми надаємо вам гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням, поки це необхідно", – написав Шольц.

відео дня

Варто зазначити, що цей пакет допомоги є рекордним у Німеччині.

"Ми не послаблюємо нашу підтримку: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, в тому числі додаткові бойові танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T", – написав Шольц.

Німеччина оголосила про рекордний пакет допомоги Україні / фото: скріншот

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів подробиці у своєму Telegram-каналі і назвав те, що увійде в цей пакет військової допомоги.

20 БМП "Мардер";

30 танків Леопарда;

4 ЗРК IRIS-t-SLM (12 пускових і сотні ракет до них);

200 розвідувальних БПЛА;

100 бронемашин;

100 автомобілів тилового забезпечення;

15 Gepard;

велика кількість боєприпасів.

Візит Зеленського до Риму та Берліна

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:



Інші новини: