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Україна готується до кількох контрнаступів для звільнення всіх територій - Defense Express

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2023, 16:42 оновлено 14 травня, 18:20
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Західні партнери передають ЗСУ більше зброї, щоб пришвидшити підготовку до звільнення українських територій.
ВСУ
ЗСУ готуються до кількох контрнаступів / Колаж: Головред, фото: 93-а ОМБр Холодний Яр

Українські військові готуються до масштабного наступу. У планах не один потужний контрнаступ, а одразу декілька. Про це повідомляє Defense Express.

Військово-політичне керівництво України переконане, що для деокупації всіх українських територій необхідно провести декілька контрнаступальних кампаній.

Західні партнери України намагаються активно підсилити потужності ЗСУ на землі та в повітрі. У Міноборони Німеччини зазначили, що країна виділила найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Берлін виділяє бронетехніку та іншу техніку, яка необхідна для посилення підрозділів та проведення наступальних операцій. Німеччина передала додатково 15 зенітних самохідних установок Gepard та 4 батареї IRIS-T SLM на 12 пускових установок із боєзапасом зенітних ракет.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що для початку контрнаступу ЗСУ Україні необхідно отримати більше зброї. Цієї зброї буде достатньо після "кількох візитів" Зеленського.

Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:

Заступник голови Міноборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії. Згідно з його прогнозом, вже в цьому або наступному місяці можна буде спостерігати крах російських військ або економіки РФ.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують вести оборонну операцію і рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Ворог втрачає своїх солдатів і військову техніку.

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