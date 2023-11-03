США зменшують розмір пакетів військової допомоги Україні - Білий дім

Зменшення пакетів допомоги відбудеться через глухий кут у Конгресі.

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Пентагон зменшує розмір військової допомоги / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

Пентагон зменшує розміри пакетів військової допомоги Україні через бездіяльність Конгресу. На відповідний крок США вимушені піти, бо вже вичерпуються виділені раніше гроші. Про це заявив прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Reuters.

Все відбувається на фоні того, що Конгрес не виділив нову багатомільярдну програму, яку пропонував Білий дім. Саме через глухий кут у Конгресі США почали надсилати менші пакети допомоги Києву.

Водночас у США зазначають, що Вашингтон планує підтримувати Україну якмога довше, поки у Конгресі триває обговорення нової програми.

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Військова допомога США

Американська військова допомога Україні опинилась під загрозою через події в Ізраїлі та обрання нового спікера Палати представників США, трампіста Майка Джонсона.

Наразі американські законодавці схвально відгукуються за окремі законопроекти про надання допомоги Україні та Ізраїлю, однак Джо Байден попередив, що такі ініціативи, які "не відповідають безпеці США", він блокуватиме.

Попередній пакет допомоги від США на суму 150 млн доларів містив ракети до NASAMS, зенітні Stinger, більше 2 мільйонів патронів до стрілецької зброї, прилади нічного бачення, вибухові боєприпаси для усунення перешкод тощо.

3 листопада стало відомо, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже $500 млн. У суму 125 млн доларів закладено передачу Україні боєприпасів, які є у наявності Міністерства оборони США, а ще 300 млн доларів - кошти Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) підуть на зміцнення української протиповітряної оборони.

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