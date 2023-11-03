США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже $500 млн: що ввійде

Частина коштів піде на "зміцнення" української протиповітряної оборони, йдеться на сайті Міністерства оборони США.

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Вашингтон оголосив новий пакет для України - з БК до HIMARS / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

США виділяють новий пакет військової допомоги у розмірі 425 млн доларів, куди, з-поміж іншого, ввійдуть БК до РСЗВ HIMARS та установок ППО NASAMS, йдеться на сайті Пентагону.

Вказується, що у суму 125 млн доларів закладено передачу Україні боєприпасів, які є у наявності Міністерства оборони США, а ще 300 млн доларів - кошти Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) підуть на зміцнення української протиповітряної оборони.

Повний перелік озброєння, яке Вашингтон передає Києву:

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снаряди до HIMARS;

ракети до NASAMS;

боєприпаси 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

Javelin та AT4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

вибухові боєприпаси для усунення перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодної погоди, запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Військова допомога США

Американська військова допомога Україні опинилась під загрозою через події в Ізраїлі та обрання нового спікера Палати представників США, трампіста Майка Джонсона.

Наразі американські законодавці схвально відгукуються за окремі законопроекти про надання допомоги Україні та Ізраїлю, однак Джо Байден попередив, що такі ініціативи, які "не відповідають безпеці США", він блокуватиме.

Попередній пакет допомоги від США на суму 150 млн доларів містив ракети до NASAMS, зенітні Stinger, більше 2 мільйонів патронів до стрілецької зброї, прилади нічного бачення, вибухові боєприпаси для усунення перешкод тощо.

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