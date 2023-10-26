США оголосили великий пакет військової допомоги для України: що отримають ЗСУ

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 150 мільйонів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.
У пакет входить:
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- більше 2 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- вибухові боєприпаси для усунення перешкод;
- спорядження для холодної погоди;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Допомога Україні та Ізраїлю від США
17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".
19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.
20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.
Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.
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