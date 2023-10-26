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США оголосили великий пакет військової допомоги для України: що отримають ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
26 жовтня 2023, 20:06
Вашингтон передає Україні військову допомогу на суму 150 мільйонів доларів.
США, ВСУ
США виділили Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України , president.gov.ua

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 150 мільйонів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

У пакет входить:

  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • ракети ППО AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin;
  • більше 2 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • вибухові боєприпаси для усунення перешкод;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".

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19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.

Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Ентоні Блінкен
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