США оголосили великий пакет військової допомоги для України: що отримають ЗСУ

Вашингтон передає Україні військову допомогу на суму 150 мільйонів доларів.

https://glavred.net/politics/ssha-obyavili-o-bolshom-pakete-voennoy-pomoshchi-dlya-ukrainy-chto-poluchat-vsu-10511629.html Посилання скопійоване

США виділили Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України , president.gov.ua

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його сума становить 150 мільйонів доларів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

У пакет входить:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

більше 2 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

вибухові боєприпаси для усунення перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".

відео дня

19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.

Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.