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Байден може накласти вето на пакет допомоги Ізраїлю, якщо з нього виключать Україну

Ангеліна Підвисоцька
31 жовтня 2023, 23:20
У Адміністрації Байдена переконані, що пропозиція республіканців не відповідає нацбезпеці США.
Израиль, Байден, Украина
Байден може накласти вето на пакет допомоги Ізраїлю без України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/WhiteHouse, depositphotos.com/ua

Президент США Джо Байден може накласти вето на виділення пакета фінансової допомоги Ізраїлю у випадку, якщо в нього не буде включена допомога Україні. Про це заявив кореспондент Пентагону Остап Яриш на своїй сторінці в Twitter.

Він зазначив, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що пропозиція республіканців не відповідає нацбезпеці США і Байден "ніколи не робитиме того, що не відповідає потребам нацбезпеки".

Кореспондент Укрінформу повідомляє, що в Адміністрації Байдена твердо наполягають на необхідності ухвалення Конгресом масштабного пакета допомоги для України та Ізраїлю. Адже ці дві країни борються за право на існування, яке в них хочуть відібрати диктатори та терористи.

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"Ці два питання – Україна й Ізраїль – переплетені. Путін і ХАМАС можуть бути різними загрозами, але, як сказав президент у своїй промові в прайм-тайм близько тижня тому, вони обидва прагнуть знищити сусідні демократії", - сказав представник Білого дому.

Він переконаний, що "перемога" диктатора призведе до ще більшого хаосу, смертей та руйнувань. Тому рівень загроз для США продовжує зростати.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".

19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.

Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.

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