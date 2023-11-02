Спікер Палати представників підтримує надання допомоги Україні, але є "але" – Politico

Майк Джонсон підтримує надання допомоги Українській державі, проте провів чітку лінію проти поєднання її із грошима для Ізраїлю.

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Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримує надання допомоги Україні/ колаж: Главред, фото: скрін з відео ВВС, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у розмові з республіканцями в Сенаті заявив, що він підтримує надання допомоги Україні, але в той же час він виступає за те, щоб не поєднувати ці кошти разом із грошима для Ізраїлю.

Про це повідомляє Politico. Зазначається, що новий спікер дав зрозуміти, що він буде підтримувати надання коштів на оборону України навіть у тому разі, якщо виділена сума відрізнятиметься за розміром від того, чого хоче президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Також Джонсон під час розмови із сенаторами сказав їм, що посилення охорони кордонів США і надання фінансової допомоги Україні "нерозривно переплетені".

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У той же час сенатор-республіканець Джош Хоулі звернув увагу на неприйнятність для Джонсона голосувати за допомогу Україні та Ізраїлю разом. Коли Хоулі говорив про те, яку позицію займає Джонсон щодо України та Ізраїлю, то сказав: "Він повторював знову і знову, що для нього це просто цифри, які не можна приймати разом".

Потреба підтримувати Україну залишається

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що нагальна потреба підтримки України залишається. Він наголосив, що для Сполучених Штатів дуже важливо допомогти українцям у їхній боротьбі проти російських окупантів, агресія яких досі продовжується.

"Ми вважаємо, що підтримка України залишається необхідною, і надалі важливо, щоби Сполучені Штати були поруч для того, аби допомогти Україні захиститися від цих жахливих атак, які РФ вчинила та продовжує чинити проти них", – цитує слова Міллера Укрінформ.

Також Міллер висловив переконання, що Конгрес підтримає додатковий пакет з фінансуванням допомоги Україні, якщо по ньому відбудеться голосування.

Німеччина не знизить підтримку України через війну в Ізраїлі

Про допомогу Україні в умовах війни висловилися також в Німеччині. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що ФРН не знизить підтримку України через війну в Ізраїлі. Він наголосив, що ця підтримка є обов’язком його країни.

"Це позиція, яка не підлягає дискусії", – наголосив Пісторіус.

У той же час він неоднозначно відповів на запитання, чи може Ізраїль розраховувати на таку ж саму допомогу від Німеччини. Він зазначив, що це питання наразі не виникає, і додав, що "ізраїльтяни потребують матеріалів у дуже обмеженому обсязі".

Військова допомога Україні від США

Раніше лідер "республіканців" висловився про допомогу Україні. На думку лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла, США повинні надати допомогу і Україні, і Ізраїлю одним пакетом. Дії осі зла – Китаю, Росії та Ірану – випробування для американців і всього світу. Для досягнення безпеки потрібно допомогти Києву виграти війну. Інакше імперські амбіції глави Кремля Володимира Путіна зростуть і війна може прийти вже на Захід.

Також раніше повідомлялося, що Байден може накласти вето на пакет допомоги Ізраїлю, якщо з нього виключать Україну. У Адміністрації Байдена переконані, що пропозиція республіканців не відповідає нацбезпеці США.

Тим часом у Республіканській партії США висунули умови до Адміністрації президента США Джо Байдена щодо продовження підтримки України – у Конгресі США хочуть почути "стратегію перемоги". Конгресмени вимагають від президентів США і України назвати критерії завершення війни.

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