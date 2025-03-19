Зеленський анонсував нову розмову із Трампом: про що будуть говорити

Зеленський анонсував нові переговори із президентом США Дональдом Трампом і назвав ключові теми майбутньої розмови.

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Зеленський розкрив теми переговорів із Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Про що сказав Зеленський:

Переговори із Трампом відбудуться сьогодні, 19 березня

Є сподівання, що в рамках розмови Трамп розкриє деталі переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня. Про це він повідомив під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом, сьогодні ми будемо обговорювати деталі. Я думаю, ми будемо обговорювати деталі наступних кроків", – сказав Зеленський відео дня

За його словами, між командами двох країн вже відбулася продуктивна зустріч. Водночас Зеленський зауважив, що ситуація розвивалася у правильному напрямку, якби не втручання Росії, яка завжди виявляє невдоволення, коли події складаються не на її користь.

Глава держави наголосив, що саме Росія є агресором у цій війні.

Зеленський зазначив, що під час переговорів із Трампом обговорить подальші кроки та, ймовірно, дізнається більше деталей про його розмову з Путіним. Він також повідомив, що вже ознайомився з частиною інформації щодо цієї розмови.

"Якісь деталі чув (про переговори Трампа та Путіна, - ред.). Вечір-ніч наші команди спілкувалися, але я хотів би говорити про деталі коли напряму матиму діалог з Трампом. Після цього маю говорити про деякі деталі. Ми готові відправити нашу технічну команду щодо наступних кроків. Коли ця зустріч і в якому форматі вона буде - зможу сказати трішки пізніше", - зазначив Зеленський.

На запитання журналістів, чи звернеться він до Трампа з проханням посилити тиск на РФ щодо припинення вогню, Зеленський відповів, що спершу має відбутися розмова, а решта питань обговорюватиметься після неї.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прагне отримати більше інформації про зміст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. Україна має чітко розуміти, що саме було обговорено та які подальші кроки можуть бути запропоновані.

Росія заявила про готовність тимчасово припинити атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Володимир Путін уже віддав відповідний наказ своїм військам, повідомили в Кремлі. За даними російських ЗМІ, під час переговорів Трамп запропонував утриматися від ударів по енергетичних об’єктах України на 30 днів, і Путін погодився.

Водночас російський диктатор та воєнний злочинець Путін заявив, що ключовою умовою для мирного завершення війни є повне припинення іноземної військової допомоги Україні та надання Києву розвідданих. Кремль наполягає, що врегулювання конфлікту має усунути "першопричини кризи" та враховувати так звані "законні інтереси Росії у сфері безпеки".

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