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Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

Марія Николишин
29 травня 2025, 12:32
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Мерц зауважив, що військова підтримка України вдосконалюється.
Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву
Ракети Taurus для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Ключові тези:

  • Постачання Україні крилатих ракет Taurus можливе
  • Знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF.

Відповідаючи на запитання ведучого про ймовірність постачання Taurus Україні він сказав, що все це відбуватиметься "звичайно, в межах можливого".

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За його словами, для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

Крім того, Мерц наголосив, що передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні.

"Саме тому військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні", - зауважив канцлер.

Він також зробив заяву про подальші санкцій проти Москви: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву
Ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що Україна та Німеччина підпишуть меморандум про співпрацю у сфері закупівлі далекобійного озброєння. Але він не дав чіткої відповіді щодо можливого надання Києву ракет Taurus.

Видання Clash Report писало, що Німеччина розглядає можливість передати Україні від 100 до 150 ракет Taurus. Вони є німецьким аналогом британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Також відомо, що Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною, де досі тривають дискусії з цього приводу.

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Хто такий Фрідріх Мерц?

Фрідріх Мерц - німецький політик, голова партії Християнсько-демократичний союз, федеральний канцлер Німеччини (з 6 травня 2025 року).

Критикував будівництво "Північного потоку-2": "Чим більше конфлікт загострюється, тим більше питання набуває уваги: чи дійсно правильно, що ми будуємо цей трубопровід? Путіну потрібно знати, що ми будемо принаймні думати над цією темою, якщо він продовжить це робити".

3 травня 2022 року відвідав Київ і зруйновані під час російського вторгнення населені пункти Київщини, зокрема, Ірпінь.

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