'Не хочу брехати': Зеленський обговорював з Мерцом Taurus і дав одну обіцянку

Президент підтвердив, що під час зустрічі тет-а-тет із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем обговорювалося питання постачання крилатих ракет Taurus.

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Зеленський домовився з Мерцом не обговорювати публічно певні теми / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, MBDA Deutchland

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Питання Taurus Зеленський обговорював з Мерцом тет-а-тет

Сторони домовилися не розголошувати деталей

Київ веде перемовини з Берліном щодо створення в Україні спільних оборонних виробництв

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом обговорював питання постачання крилатих ракет великої дальності Taurus. Водночас, за домовленістю сторін, жодні подробиці цієї розмови не розголошуються публічно. Про це глава держави розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL Direkt.

"Є певні теми, щодо яких ми домовилися не говорити публічно. Але я не хочу брехати. Питання Taurus ми обговорювали під час зустрічі тет-а-тет між канцлером і мною. Ми працюємо в цьому напрямку, але я не можу зараз повідомити жодних подробиць. Я пообіцяв це канцлерові, і я дотримуюся слова", - зазначив Зеленський. відео дня

Водночас президент підкреслив, що Taurus — це лише один із необхідних елементів для ефективного стримування російської агресії. За його словами, для захисту України та запобігання подальшим загрозам з боку Кремля потрібна ширша й скоординована міжнародна підтримка.

"Знаєте, якщо чесно, Taurus – не єдиний спосіб зупинити Росію, Путіна. Цього замало. Нам потрібні Taurus, Patriot. Нам потрібно це розвивати. Потрібен політичний тиск. Потрібні потужні санкційні пакети. Потрібна єдність Європи та Америки. Без цього Росія може атакувати будь-кого. Якщо не зміцнювати Україну, якщо ми цього не зробимо, Росія може атакувати інших", - наголосив Зеленський.

Ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Президент зауважив, що нині існує дефіцит фінансування, тому Київ веде діалог із Берліном щодо створення спільних виробничих потужностей на території України для випуску сучасного озброєння. Крім того, Зеленський визнав, що між ним і канцлером Мерцом склалися довірливі та конструктивні стосунки.

"У мене таке відчуття, що ми з Фрідріхом маємо дуже хороші стосунки, і я надзвичайно вдячний. Я знаю, що означає обіймати цю посаду саме зараз, а він одразу поїхав до України і підтримує Україну. Це не лише політичні заяви. Йдеться про те, що він хоче зробити все, щоб Німеччина підтримувала Україну, допомагала закінчити війну. Тому ми дуже добре розуміємо один одного", - додав він.

Візит Зеленського до Німеччини - що відомо

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Німеччини. Глава держави прибув до Берліна попри дощову погоду — його зустріли в аеропорту Шенефельд. Основною метою візиту були переговори щодо подальшої військової та фінансової допомоги з боку ФРН, зокрема й щодо можливого постачання далекобійного озброєння.

Під час спільної пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцем президент Зеленський підкреслив, що санкційний тиск на Росію має посилюватися. За його словами, чинні санкції, накладені Європою та союзниками, почнуть суттєво впливати на російську військову машину приблизно з середини 2026 року. Втім, Україна закликає не зволікати — вплив можна пришвидшити за рахунок нових, більш жорстких обмежень.

Як повідомляв Главред, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не заперечив постачання крилатих ракет Taurus Україні. За його словами, все відбуватиметься "в межах можливого". В інтерв’ю ZDF він зазначив, що для цього потрібне навчання українських військових, яке триватиме кілька місяців.

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Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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