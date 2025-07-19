Зміна уряду в Україні має прямий зв’язок із Трампом - Bloomberg

Кадрові перестановки відбулися на тлі покращення відносин Києва з Вашингтоном.

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Рішення Зеленського змінити уряд пов’язане із Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/yulia.svyrydenko, facebook.com/WhiteHouse

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Мета урядових змін - сформувати команду, яка може ефективно працювати з США

Юлія Свириденко стала прем’єркою завдяки угоді щодо корисних копалин

Зеленський розглядав її кандидатуру ще з минулого року

Однією з головних цілей зміни уряду України стало прагнення президента Зеленського сформувати команду, здатну ефективно працювати з новою адміністрацією США. Саме на тлі активізації дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном відбулися кадрові перестановки. Про це пише Bloomberg.

Зокрема, прем’єр-міністр Юлія Свириденко, яка раніше очолювала Міністерство економіки, навесні цього року успішно провела переговори зі США щодо угоди про українські природні ресурси. Після тривалих і складних перемовин сторони підписали документ, який можна вважати дипломатичним успіхом України.

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За даними джерел Bloomberg, Зеленський розглядав можливість заміни прем’єра Дениса Шмигаля ще з минулого року. Особливої ваги цьому рішенню додав успіх Свириденко в перемовинах із американською стороною, а також її ефективна робота на посаді міністра економіки.

У виданні підкреслили, що Свириденко була єдиною кандидатурою на посаду прем’єра, яку розглядав Зеленський, оскільки її успіхи не обмежуються лише дипломатією. Вона також продемонстрували сильні результати у залученні іноземних інвестицій та стимулюванні економічного розвитку країни.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Bloomberg також звернув увагу, що масштабні кадрові зміни в уряді відбулися на тлі помітного потепління у відносинах між Офісом президента України і Білим домом. У публікації йдеться про те, що через невизначеність щодо тривалості періоду, пов’язаного з адміністрацією Дональда Трампа, український уряд "швидко вжив заходів, щоб пристосуватися до сприятливіших обставин".

Крім Свириденко, підвищення отримали й інші учасники переговорів з США. Наприклад, Тарас Качка, який раніше був заступником міністра економіки, став віце-прем’єром з питань євроінтеграції. Завдяки своїй ролі у підготовці ресурсної угоди з американцями призначена послом України в США й міністр юстиції Ольга Стефанішина.

"Американський напрямок дуже важливий, і у нас є щонайменше три напрямки співпраці - фонд ресурсів, торговельна угода та угода про озброєння", - заявила Свириденко журналістам у п’ятницю.

Нові призначення в уряді - останні новини

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила новою прем’єр-міністеркою України Юлію Свириденко. Її кандидатуру підтримали 262 депутати. До цього вона була першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки.

Також 17 липня Рада призначила новим міністром оборони Дениса Шмигаля. Його кандидатуру під час голосування у парламенті підтримали 267 народних депутатів.

Перед цим президент України Володимир Зеленський ухвалив низку важливих кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений новим генеральним директором "Укроборонпрому". Водночас роль Міністерства оборони розширено - тепер воно також відповідатиме за управління стратегічними галузями оборонної промисловості.

Як повідомляв Главред, 19 липня Зеленський затвердив оновлений склад Ради національної безпеки і оборони України після кадрових змін в уряді. До РНБО увійшли ключові посадовці - від керівників силових структур до міністрів та голови уряду.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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