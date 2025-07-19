Зеленський затвердив новий склад РНБО: хто у нього увійшов

Що відомо:
- Зеленський підписав новий указ
- Президент затвердив новий склад РНБО
- У складі нового РНБО 21 людина
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради нацбезпеки України після оновлення уряду. Про це йдеться на сайті президента в тексті указу №501/2025.
Склад РНБО:
- Зеленський Володимир – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України;
- Галущенко Герман – Міністр юстиції України;
- Гринчук Світлана – Міністр енергетики України;
- Єрмак Андрій – Керівник Офісу Президента України;
- Загородній Анатолій - президент Національної академії наук України;
- Іващенко Олег - Голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Клименко Ігор - Міністр внутрішніх справ України;
- Кравченко Руслан - Генеральний прокурор;
- Ляшко Віктор - Міністр охорони здоров'я України;
- Малюк Василь - Голова Служби безпеки України;
- Марченко Сергій - Міністр фінансів України;
- Пишний Андрій - Голова Національного банку України (за згодою);
- Пронін Філіп - Голова Державної служби фінансового моніторингу України;
- Свириденко Юлія - Прем'єр-міністр України;
- Сибіга Андрій - Міністр закордонних справ України;
- Сирський Олександр - Головнокомандувач Збройних Сил України;
- Соболев Олексій - Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Стефанчук Руслан - Голова Верховної Ради України (за згодою);
- Умєров Рустем - Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
- Федоров Михайло - Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;
- Шмигаль Денис – Міністр оборони України.
Нові призначення в уряді - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування у парламенті.
Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений очільником "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.
Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.
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Що відомо про РНБО?
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.
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