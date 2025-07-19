Зеленський затвердив новий склад РНБО: хто у нього увійшов

Президент України Володимир Зеленський очолив РНБО.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-utverdil-novyy-sostav-snbo-kto-v-nego-voshel-10682879.html Посилання скопійоване

Зеленський затвердив новий склад РНБО / Колаж: Главред, фото: ОП

Що відомо:

Зеленський підписав новий указ

Президент затвердив новий склад РНБО

У складі нового РНБО 21 людина

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради нацбезпеки України після оновлення уряду. Про це йдеться на сайті президента в тексті указу №501/2025.

Склад РНБО:

відео дня

Зеленський Володимир – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України;

Галущенко Герман – Міністр юстиції України;

Гринчук Світлана – Міністр енергетики України;

Єрмак Андрій – Керівник Офісу Президента України;

Загородній Анатолій - президент Національної академії наук України;

Іващенко Олег - Голова Служби зовнішньої розвідки України;

Клименко Ігор - Міністр внутрішніх справ України;

Кравченко Руслан - Генеральний прокурор;

Ляшко Віктор - Міністр охорони здоров'я України;

Малюк Василь - Голова Служби безпеки України;

Марченко Сергій - Міністр фінансів України;

Пишний Андрій - Голова Національного банку України (за згодою);

Пронін Філіп - Голова Державної служби фінансового моніторингу України;

Свириденко Юлія - Прем'єр-міністр України;

Сибіга Андрій - Міністр закордонних справ України;

Сирський Олександр - Головнокомандувач Збройних Сил України;

Соболев Олексій - Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Стефанчук Руслан - Голова Верховної Ради України (за згодою);

Умєров Рустем - Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Федоров Михайло - Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;

Шмигаль Денис – Міністр оборони України.

Нові призначення в уряді - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування у парламенті.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Герман Сметанін був призначений очільником "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем’єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.

Інші новини:

Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред