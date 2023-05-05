Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

За неперевіреними поки даними, гроші на спецрахунок перерахував один із депутатів міськради, член промерської фракції "Довіряй ділам".

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За Труханова внесли заставу у 13 млн гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

За мера Одеси Геннадія Труханова, який відучора перебуває у слідчому ізоляторі, внесли грошову заставу в розмірі 13,42 млн грн. Про це пише "Думська" із посиланням на джерело в муніципалітеті.

Зазначається, що найближчими годинами чиновник має вийти на свободу.

Також повідомляється, що за неперевіреними поки даними, гроші на спецрахунок перерахував один із депутатів міськради, член промерської фракції "Довіряй ділам".

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Справа Труханова

НАБУ зайнялося розслідуванням справи щодо заводу "Краян" ще у вересні 2016 року. Одеська мерія придбала адміністративну будівлю заводу за 185 мільйонів гривень. Вже навесні того ж року ця будівля була продана за 4 мільйона гривень. "Прибуток" від цієї схеми склав 181 мільйон гривень.

14 лютого 2018 року Труханову та 4 його підопічним повідомили про підозру та затримали мера прямо в аеропорту Бориспіль. Вже наступного дня суд відпустив мера Одеси на поруки тодішнього депутата Ради Дмитра Голубова.

Генадія Труханова та інших осіб звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами в сумі понад 92 мільйона гривень. За даними слідства, адміністративний корпус колишнього заводу "Краян" був придбаний у комунальну власність за вдвічі завищеною ціною.

26 лютого 2018 року суд наклав арешт на майно Труханова та його першого заступника Павла Вугельмана. Однак у червні того ж року Солом'янський райсуд столиці зняв усі зобов'язання з Труханова та ухвалив повернути йому закордонний паспорт.

4 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Труханова. За даними САП, Труханов повинен був внести 30,8 мільйонів гривень застави, однак не зробив цього. Тому суд змінив запобіжний захід та взяв мера під варту з можливістю внесення застави.

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