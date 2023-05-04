Мера Одеси Труханова заарештували: його підозрюють у розтраті 92 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд заарештував Труханова з можливістю вийти під заставу в сумі 13 мільйонів гривень.

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ВАКС заарештував мера Одеси Труханова / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Одесі заарештували мера міста Геннадія Труханова. Його підозрюють у розтраті понад 92 мільйони гривень. Справа стосується купівлі адміністративної будівлі збанкрутілого заводу "Краян". Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

4 травня Труханова взяв під варту Вищий антикорупційний суд. Мер Одеси може вийти під заставу в сумі 13 мільйонів гривень. Про це повідомила юридичний радник Transparency International Ukraine Оксана Огієнко.

Якщо заставу не внесуть, то Труханов залишатиметься під вартою 60 діб. Цей термін може збільшитися, якщо суд продовжить запобіжний захід.

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За даними САП, Труханов повинен був внести 30,8 мільйонів гривень застави, однак не зробив цього. Тому суд змінив запобіжний захід та взяв мера під варту з можливістю внесення застави.

Справа Труханова

НАБУ зайнялося розслідуванням справи щодо заводу "Краян" ще у вересні 2016 року. Одеська мерія придбала адміністративну будівлю заводу за 185 мільйонів гривень. Вже навесні того ж року ця будівля була продана за 4 мільйона гривень. "Прибуток" від цієї схеми склав 181 мільйон гривень.

14 лютого 2018 року Труханову та 4 його підопічним повідомили про підозру та затримали мера прямо в аеропорту Бориспіль. Вже наступного дня суд відпустив мера Одеси на поруки тодішнього депутата Ради Дмитра Голубова.

Генадія Труханова та інших осіб звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами в сумі понад 92 мільйона гривень. За даними слідства, адміністративний корпус колишнього заводу "Краян" був придбаний у комунальну власність за вдвічі завищеною ціною.

26 лютого 2018 року суд наклав арешт на майно Труханова та його першого заступника Павла Вугельмана. Однак у червні того ж року Солом'янський райсуд столиці зняв усі зобов'язання з Труханова та ухвалив повернути йому закордонний паспорт.

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