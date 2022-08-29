"Україні треба уникати конфронтації": мер Одеси закликав до компромісів з Путіним

Геннадій Труханов / УНІАН

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Україна повинна поступово шукати компроміси з Російською Федерацією і президентом країни агресора Володимиром Путіним.

"Я вважаю, що треба діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів в 1991 році", - заявив Труханов в інтерв'ю Corriere della Sera.

За словами мера Одеси, Україні треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси з Росією і уникати конфронтацій.

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За словами Труханова,"у війні з РФ треба йти шляхом переговорів".

Захоплення Одеси

Мер Одеси вважає, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від планів захоплення Одеси, оскільки, на його думку, він одержимий цим містом.

"Я не песиміст, і вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з'єднання з "Придністров'ям", - заявив Труханов.

Знесення пам'ятника Катерині II

Труханов також негативно висловився про демонтаж пам'ятника Катерині II.

"Я проти знесення. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрана петиція з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам'ятник Пушкіну або Гагаріну? Це не має сенсу", - пояснив міський голова.

Ситуація в Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удар по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Стало відомо про руйнування і пожежу в результаті ворожого обстрілу.

Підписання угоди про зерновий коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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