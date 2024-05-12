Наступ РФ у Харківській області: у США зробили прогноз про східний фронт

Сполучені Штати і 50 союзників України нікуди не подінуться, нехай Путін не сподівається на свої плани, сказав державний секретар Ентоні Блінкен.

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ЗСУ утримають Харківську область і весь східний фронт - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 71-а ОЄБр

Сили оборони України зможуть і надалі утримувати лінію фронту на сході країни. Зокрема, і в Харківській області. Усі союзники продовжать допомагати. Проводиться робота, щоб прискорити постачання озброєнь. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

В ефірі CBS News він розповів про те, що затримка військової допомоги Україні, яка тривала багато місяців, "обійшлася недешево". Штати анонсували вже другий після паузи пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів.

Як стверджує дипломат, Захід активно працює над тим, щоб Україна якнайшвидше отримувала зброю.

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"Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію (фронту) на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі... А також тримати під прицілом російські сили, зокрема в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію. Ми надаємо озброєння для цього, але зараз складний момент", - зазначив Блінкен.

Також він додав, що Штати і ще 50 держав-союзників України "нікуди не подінуться" - усі вони продовжуватимуть надавати допомогу.

"І якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прихильників, він помиляється", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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