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"Техніка РФ може заїжджати на Харківщину": в ОВА сказали про "небезпеку" для Харкова

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2024, 17:00оновлено 10 травня, 17:38
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Російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на півночі Харківщини.
ВСУ, российские оккупанты
РФ розпочала нову хвилю наступу на Харків / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на півночі Харківщини. Ворог атакував українські позиції у Харківському та Чугуївському районах. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найгарячіше було на Вовчанському напрямку.

"Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат відповідно території не допущено наразі", - сказав Синєгубов.

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Він додав, що прикордонні населені пункти фактично є сірою зоною, тому не доцільно формулювати питання про те, чи відкинуті сили РФ за межі України.

"Річ у тому, що все прикордоння, всі населені пункти – це фактично сіра зона. Так само і по Куп’янському напрямку, де наші воїни за добу відбили 17 ворожих атак. Ми говоримо, що на території них ведуться активні бойові дії. Так, ворог може заїжджати на певну територію своєю технікою, далі йдуть бої і ворог там знищується", - сказав Синєгубов.

В ОВА закликають українців евакуюватися, адже росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі. Водночас не слід порівнювати цей наступ із подіями 24 лютого 2022 року. Нині Харківська область має сили для оборони і сухопутної загрози самому Харкову не має.

"Ворог зараз може лише атакувати певними невеликими групами – їх можна називати диверсійно–розвідувальними, і випробовувати позиції наших військових. Вони натикаються на супротив, на вогонь у відповідь. І наразі дійсно всі штурмові дії по півночі нашої території, по східному напрямку були відбиті", - підкреслив керівник Харківської ОВА.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - останні новини

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

Війська РФ посилили обстріли на півночі Харківської області, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Противник завдає ударів по Вовчанську, усю ніч окупанти били коригувальними авіабомбами та артилерією. ДРГ намагалися прорвати кордон. Безпосередньої загрози Харкову немає.

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині, зазначили аналітики DeepState.

Вони пробують заходити в населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

Росія почала нову хвилю наступу й атакує на півночі Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають ворожі атаки. Тривають серйозні бої.

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