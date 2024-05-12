Ситуація на півночі Харківщини: тривають бої в районі 6 сіл, вводяться резерви - ЗСУ

Сили оборони і безпеки України роблять усе для того, щоб утримати оборонні рубежі в Харківській області, сказав спікер ОСГВ Хортиця Назар Волошин.

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Українська армія відбиває атаки окупантів на півночі Харківської області / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Гострі Картузи

Сили оборони ведуть оборонні операції в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка на півночі Харківської області. Підключаться резерви. Паралельно ворогу завдається вогневе ураження. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин.

Як повідомляє LIGA.net, він розповів про те, що ЗСУ розгортають резерви в районах, де ворог пробив оборону. Окупанти застосовують велику кількість бронетехніки, значні сили піхоти і безліч дронів.

"Тривають оборонні операції в районах сіл Стрілеча, Красне, Морозовець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка - усі ці населені пункти є прикордонними. Українські військові проводять контрударні дії, росіяни теж перекидають резерви, застосовуючи значні сили піхоти, бронетехніку та суттєву кількість дронів", - сказав Волошин. відео дня

Також Назар Волошин наголосив, що українські війська роблять усе для того, щоб утримати рубежі оборони і позиції, і паралельно наносять ворогу поразку.

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