"Зеленському чітко дали відповідь": у США озвучили позицію щодо вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО під час бойових дій не відбудеться, заявляють американці.

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Ентоні Блінкен зробив заяву про вступ України до НАТО / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен здивував заявою. За його словами, Україні не можна надіслати запрошення приєднатися до НАТО, поки йде війна.

"Я думаю, що всім було ясно, включаючи президента Зеленського, що в розпал війни членство не може відбутися", - сказав Блінкен, передає NBC News.

За словами Блінкена, Україна досягла реального прогресу для членства в НАТО.

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"І Альянс запропонує подальші реформи як у сфері безпеки, так і в частині демократії, які необхідні, щоб продовжувати рухатися цим шляхом", - заявив він.

Водночас керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер повідомив, що вступ України до НАТО під час бойових дій не відбудеться.

"Важлива причина не запрошувати Україну в НАТО зараз, тому що вона знаходиться в стані війни, що означало б вступ Сполучених Штатів у війну з Росією. Президент Байден з самого початку дав зрозуміти, що, поки він керує адміністрацією США, цього не станеться", - заявив він.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що важливо знати

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО. Також в ньому бере участь і Україна.

Київ хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті. При цьому Україна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати тільки після закінчення війни з Росією.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність Західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

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