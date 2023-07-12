"Я не збираюся переконувати Байдена": Зеленський назвав терміни вступу України до НАТО

Зеленський підкреслив, що Україна досі потребує далекобійної зброї, тому це питання ще буде обговорюватися.

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Зеленський про вступ до НАТО / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 12 липня заявив, що не переконуватиме американського лідера Джо Байдена про важливість вступу України до НАТО.

Під час пресконференція з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський заявив, що аргументи мають бути взаємними.

"Я вдячний Байдену і Конгресу, які є лідерами в допомозі Україні. Я не збираюся знаходити аргументи, щоб Байден бачив нас в НАТО. Я вважаю, що ці аргументи повинні бути взаємними, оскільки це безпека. Я вважаю, що ми потрібні не менше НАТО, ніж навпаки. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Упевнений, що після війни Україна буде в НАТО", - підкреслив він.

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Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна досі потребує далекобійної зброї, тому це питання ще буде обговорюватися.

"Що стосується іншої зброї, нам потрібна далекобійна зброя, цей дефіцит нікуди не подівся і буду піднімати це питання", - додав президент.

Дивіться відео заяву Володимира Зеленського на прес-конференції:

Другий день саміту НАТО

12 липня розпочався другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Володимир Зеленський бере участь у першому інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен здивував заявою. За його словами, Україні не можна відправити запрошення приєднатися до НАТО, поки йде війна. Але, за словами Блінкена, Україна досягла реального прогресу для членства в НАТО.

Раніше повідомлялося, що довгострокові гарантії безпеки для України підготовлені групою країн G7. Відповідне рішення вже оформлено і майже узгоджено. Вони можуть стати кроком до завершення поточної фази війни і їх вже називають історичними.

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