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"На РФ очікують незворотні процеси": Подоляк зробив заяву після загибелі бойовика "ДНР" Татарського

2 квітня 2023, 21:07
Внутрішній тероризм в країні-агресорі Росії стає інструментом політичної боротьби, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк, Росія
У Росії павуки в банку поїдають один одного - Подоляк / Колаж Офіс президента, ua.depositphotos.com

В країні-окупанті Росії починаються процеси внутрішньої боротьби. Внутрішній тероризм стане інструментом такого протистояння. На державу очікують незворотні процеси і смута. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що в Росії починається "поїдання павуками один одного в банці".

Внутрішній тероризм може стати елементом політичної боротьби в країні.

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На думку чиновника, на РФ очікують незворотні процеси і нова смута. Україна ж знає свій шлях і буде слідувати ним далі.

"У РФ починається... павуки поїдають один одного в банку. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньополітичної боротьби?" в країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. На Росію очікують незворотні процеси і смута 2.0. А у нас свій шлях", - підкреслив Михайло Подоляк.

Загибель пропагандиста РФ татарського в Санкт-Петербурзі

Увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі проходив так званий "творчий вечір" бойовика "ДНР", військового пропагандиста Владлена Татарського. У кафе стався вибух, в результаті якого Максим Фомін (справжні ім'я та прізвище, - ред.) загинув.

За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в подарованій Татарському на зустрічі статуетці.

Вказується, що вибухівка була розміром з мило, тому помістилася в статуетці.

Війна Росії проти України:

новини Росії Михайло Подоляк війна Росії та України
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