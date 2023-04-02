"На РФ очікують незворотні процеси": Подоляк зробив заяву після загибелі бойовика "ДНР" Татарського

В країні-окупанті Росії починаються процеси внутрішньої боротьби. Внутрішній тероризм стане інструментом такого протистояння. На державу очікують незворотні процеси і смута. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що в Росії починається "поїдання павуками один одного в банці".
Внутрішній тероризм може стати елементом політичної боротьби в країні.
На думку чиновника, на РФ очікують незворотні процеси і нова смута. Україна ж знає свій шлях і буде слідувати ним далі.
"У РФ починається... павуки поїдають один одного в банку. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньополітичної боротьби?" в країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. На Росію очікують незворотні процеси і смута 2.0. А у нас свій шлях", - підкреслив Михайло Подоляк.
Загибель пропагандиста РФ татарського в Санкт-Петербурзі
Увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі проходив так званий "творчий вечір" бойовика "ДНР", військового пропагандиста Владлена Татарського. У кафе стався вибух, в результаті якого Максим Фомін (справжні ім'я та прізвище, - ред.) загинув.
За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в подарованій Татарському на зустрічі статуетці.
Вказується, що вибухівка була розміром з мило, тому помістилася в статуетці.
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