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ЗСУ знищили деякі угруповання армії РФ на 50-70% – командир роти 92-ї ОМБр

2 квітня 2023, 10:52
Проте російських окупантів не можна недооцінювати, наголошує український командир. Вони намагаються удосконалювати своє озброєння і переймати досвід у ЗСУ.
Украинские военные, российские военные, Юрий Федоренко
ЗСУ знищили деякі угруповання армії РФ на 50-70%/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода, скрін

Українським військовим вдалося знищити деякі угруповання російських окупаційних військ на 50-70%. Країна-агресорка Росія тепер намагається доукомплектувати ці підрозділи за рахунок мобілізованих, які мають посередній рівень підготовки і не можуть виконувати усі завдання.

Така ситуація лише грає на руку ЗСУ. Про це розповів командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко в ефірі "24 каналу".

"Завдання їм ставлять, як для високого класу підготовки. Але ці бригади не можуть їх виконувати, що грає на руку ЗСУ. До їхньої тактики ведення бойових дій ми також швидко звикли. Часто вдається вводити ворога в оману, що дає тактичну перевагу на полі бою", – розповів військовий.

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Він зазначає, що російські окупанти вдаються до різних тактик на фронті. Російські командири відправляють у бій змішані групи регулярних військ, а також вагнерівців та кадирівців. Тому у загарбників часто виникають проблеми з комунікацією між різними угрупованнями.

Проте ворога ні в якому разі не можна недооцінювати, наголосив командир роти 92-ї ОМБр. Російські загарбники намагаються удосконалювати своє озброєння. У цьому питанні вони, зокрема, намагаються перейняти досвід від ЗСУ.

Війна в Україні

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що у російських окупаційних військ залишилося приблизно 15% далекобійних та високоточних ракет у порівнянні з тією кількістю, що була на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Тим не менш, це не означає, що загарбники припинять ракетний терор українських міст.

На Запорізькому напрямку, в районі Гуляйполя та Оріхового, зафіксовано збільшення активності російських окупантів. Зокрема, спостерігається збільшення обстрілів та переміщення додаткових військ противника. Річ у тім, що загарбники бачать, що українські війська підтягують підкріплення у ті місця, де йдуть активні бойові дії на сході, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що "великий" наступ країни-агресорки Росії провалився. Російські окупанти не змогли досягнути цілей, поставлених перед ними російським диктатором Володимиром Путіним, щодо захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних межах до 31 березня.

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