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"Точкові удари будуть ще не один раз": майор ЗСУ розповів про подальші ракетні атаки росіян

1 квітня 2023, 21:15
Російські окупанти мають понад сотню "Іскандерів", Х-555, Х-101, а також "Калібри" та "Кинджали".
Ракета, ракетный удар, дым
Майор ЗСУ розповів про подальші ракетні атаки росіян / Міноборони РФ, pixabay.com

У російських окупаційних військ залишилося приблизно 15% далекобійних та високоточних ракет у порівнянні з тією кількістю, що була на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Тим не менш, це не означає, що загарбники припинять ракетний терор українських міст. Таку думку висловив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Як зазначив Гетьман в ефірі 24 каналу, окупанти мають понад сотню "Іскандерів", Х-555, Х-101, а також "Калібри" та "Кинджали". Він підкреслив, що останніх звісно залишилося мало на озброєнні ворога. Утім, це все одно велика кількість ракет, якими РФ може здійснювати обстріли України.

За його словами, щомісяця уся російська промисловість може виготовляти не більше ніж 50 ракет усіх типів. Окрім того, загарбники мають залишати резерви, оскільки не можуть вистріляти усі ракети, що мають.

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Відтак, як підкреслив майор запасу ЗСУ, ворог якщо і не припинить терор мирного населення, то здійснюватиме його рідше. На його думку, росіяни вже не будуть вдаватися до масованих атак. Натомість загарбники здійснюватимуть точкові удари.

"Найімовірніше, обстріли будуть точковими. Якщо ми говоримо про далекобійні ракети, то росіяни вибиратимуть певний об'єкт і спрямовуватимуть туди основний удар. Такі точкові удари ворог буде здійснювати ще не один раз", - припустив військовий експерт.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Дивіться відео ТСН - експерт з авіації показав ракети, якими РФ лупить по Україні

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