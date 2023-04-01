ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута - ISW

Українські війська провели контратаку на південний захід від Бахмута і відновили втрачені позиції на південь від Іванівського.

ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута / Фото: Генштаб ЗСУ, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута Донецької області й продовжує утримувати стратегічно важливе місто. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що російські окупаційні війська продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях і досягли успіхів у місті станом на 31 березня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, показують прапор ПВК"Вагнера" на будівлі в центрі Бахмута в межах декількох кварталів (близько 400 метрів) від будівлі міської адміністрації. Російські "воєнкори" стверджували, що найманці "Вагнера" продовжували атакувати північний та південний Бахмут і безуспішно намагалися наступати на захід у напрямку до Хромового.

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Один з відомих військових блогерів зазначив, що "вагнерівцям" не вдається домогтися значного прогресу в Бахмуті та що всі атаки в місті й навколо нього безуспішні.

Власник ПВК Євген Пригожин заявив, що немає жодних ознак того, що українські війська залишають Бахмут, і закликав російські сили навколо Бахмута продовжувати утримувати фланги і підтримувати операції в місті.

Бої за Бахмут / understandingwar.org

У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжили штурм міста Бахмут і провели додаткові безуспішні наступальні дії на північний захід від Бахмута в районі Оріхове-Василівки (12 км на північний захід).

Українські війська відновили позиції навколо Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, свідчать про те, що українські війська провели контратаку на південний захід від Бахмута і відновили втрачені позиції на південь від Іванівського (близько 7 км на південний захід від Бахмута).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 31 березня заявила, що операція в Бахмуті стала "найдорожчою" для Росії за весь час повномасштабного вторгнення в Україну та не виправдовує себе з точки зору військової доцільності.

Заява Маляр підтверджує оцінку ISW про те, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно надійною, доки українські війська змушують російських окупантів відтягувати живу силу й техніку.

Бої за Бахмут

У звіті Інституту вивчення війни 31 березня йдеться про те, що ЗСУ змусили російські окупаційні війська суттєво знизити темпи наступу в Бахмуті Донецької області, стабілізувавши свої фланги на півночі та півдні. За словами аналітиків, ЗСУ зуміли запобігти оточенню міста ворогом.

26 березня в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

25 березня представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ в районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилася, але бої за місто досі тривають, цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

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