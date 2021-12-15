Законопроект щодо Донбасу і Криму, проти якого Захід і РФ: Україна не має наміру відкликати документ

У Верховній Раді доопрацюють законопроект про перехідний період у АР Криму і ОРДЛО з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, сказала Ірина Верещук.
Законопроект Про засади державної політики перехідного періоду у Криму і на Донбасі, який різко критикують у Росії і не підтримують на Заході, відкликано не буде. Тривають консультації щодо доопрацювання документа з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань окупованих територій Ірина Верещук.
Як повідомляє РБК-Україна, вона розповіла про те, що відкликати документ з ВР не планується. В українському парламенті достатньо механізмів для того, щоб до законопроекту були внесені зміни з урахуванням пропозицій Венеціанської комісії.
читайте такожПеремовини з "ЛДНР" і статус Росії: Україна поставила Москві жорстку умову щодо Донбасу"Проводяться численні консультації з депутатами, експертами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Відтак, доопрацювання законопроекту триватиме ще деякий час", - зазначила міністерка.
Також Верещук підкреслила, що їй невідомо про існування будь-яких домовленостей Києва і Заходу щодо неприйняття або блокування законопроекту про перехідний період.
Законопроект про перехідний період в Криму і на Донбасі
На початку серпня у Верховній Раді зареєстрували проект закону № 5844 Про засади державної політики перехідного періоду. У документі зазначено, що на базі закону визначатимуться ключові принципи політики перехідного періоду в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у автономній республіці Крим.
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Головним завданням закону є забезпечення повернення захоплених територій під політичний контроль України та подолання наслідків окупації з боку Росії.
Ініціатором законопроекту про перехідний період виступає Кабінет міністрів.
У тексті проекту закону йдеться про те, що особи, які вчинили тяжкі злочини на окупованих територіях, не підпадають під амністію. Мова йде про людей, які здійснювали таку діяльність в захоплених Криму і Донбасі.
Президент Росії Володимир Путін піддав критиці цей законопроект. За його словами, якщо Рада ухвалить закон про перехідний період у Криму і на Донбасі, Москва розглядатиме таке рішення як вихід Києва з Мінських угод в односторонньому порядку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проти законопроекту щодо Криму і Донбасу виступають і на Заході. Як вважає глава держави, Києву слід відкласти документ, щоб уникнути загострення конфлікту з Росією і звинувачень у виході з "Мінську".